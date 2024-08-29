凱米颱風雲林治水急需50億 水利署允諾協助

水利署長針對縣府提出治水計畫提出意見。（記者黃淑莉攝）

2024/08/29 17:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶超級雨量，雲林縣府統計全縣約3分之2淹水，災後縣府與水利署根據地方需求盤點，研擬相關短中長期治水計畫，針對2至5年的短中期計畫約須百億元，提報水利署有迫切需求約需50億元，水利署長賴建信今天（29）日到雲林縣拜訪縣長張麗善，允諾會分期分年協助。

縣府水利處指出，凱米颱風雲林山區降雨高達1367毫米、平地約有400至700毫米，縣內各排水水位暴漲溢堤、潰堤，導致村落內水無法排出，全縣淹水嚴重，大埤鄉西鎮村、豐田村淹水逾150公分，水林鄉淹水時間則長達66.2小時。

請繼續往下閱讀...

縣府水利處盤點短中長期治水計畫，2年內要完成的短期計畫，包括針對人口密集區建置堤岸或堤岸加高，如有才寮山仔腳、馬公厝馬鳴村、四湖大排謝厝段、延潭大排西鎮及興安段、新庄子大排楊賢村段。另外針對萬興大排、大溝支線、番薯厝排水提升抽水量能，尖山大排、蔦松大排的滲漏護岸補強防止潰堤。

4至5年內要完成的中期計畫，提升口湖下崙大排二、新港大排二、尖山大排及蔦松大排的抽水量能，尤其是尖山及蔦松布建抽水站；元長客子厝大排、北港新街大排建置滯洪池；萬興大排、林內湖底排水全段整治。

水利署長賴建信今天到縣府拜會縣長張麗善，針對雲林縣治水計畫討論，張麗善指出，除水利處盤點部分，大湖口溪溢堤造成大埤豐田村、斗南紅瓦磘等淹水如何改善，也希望中央針對整治只剩10%未做的區域排水能儘速百分百完成，避免成為更大缺口。

賴建信表示，縣府提出短中期治理計畫都符合系統性治理的精神，水利署會全力來協助，另針對水利設施損壞部分水利署也會加速協助復建。

賴建信進一步說，極端氣候凱米颱風雨量是空前但不會是絕後，針對較低窪易淹水的村落，除加速把治水設施工程做好，提高河口抽水能量外，在村落周圍的道路或側溝加高方式來建構第二道防線，避免雨量大時村外的水一直流入村落增加防洪負荷。另外褒忠1200公頃農地全國最大「在地滯洪」示範區，這次凱米颱風成效不錯，未來會與縣府持續合作擴大推動。

雲林縣府水利處科長羅士閔報告雲林縣提出短中長期治理計畫。（記者黃淑莉攝）

水利署長賴建信（左二）拜會雲林縣長張麗善（右二）討論雲林縣治水計畫。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法