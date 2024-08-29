熱氣球也來了！濱海韶光季賞夕陽聽音樂 9/14、15將軍漁港登場

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」。（台南市觀旅局提供）

2024/08/29 18:01

〔記者楊金城／台南報導〕台南市觀光旅遊局首度舉辦「濱海韶光季」，9月14、15日在將軍漁港登場，有光雕音樂會，更引進2顆熱氣球提供繫留體驗。

「2024濱海韶光季」以活動帶動濱海觀光，規劃熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、濱海小旅行、韶光市集、夕陽不插電音樂會、自行車韶光之旅及濱海集章巡禮。

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將軍區擁有豐富的農漁特產，還有濱海絕美的夕陽、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」、馬沙溝3D彩繪村等景點。

將軍漁港舉辦「將軍吼」夏日音樂會，帶動人潮，台南市觀旅局推出新活動「濱海韶光季」，要在秋天帶動台南濱海旅遊。

台南市長黃偉哲說，生命之樹及將軍漁港的壯麗景緻以往只能透過空拍照欣賞，韶光季首次引入熱氣球繫留體驗，每天提供2顆熱氣球繫留體驗共80人，採現場報名，費用每人500元，讓遊客搭乘熱氣球升空，觀賞將軍漁港周邊的海港風情。

觀旅局長林國華指出，韶光季在9月14、15日下午3點半推出夕陽不插電音樂會，邀請9組歌手、樂團、表演團體演出，9月14日晚上7點還有結合音樂及熱氣球的光雕音樂會，伴隨將軍漁港迷人落日風景，民眾可以聽音樂、吃美食。

為推廣台南濱海景點，活動還推出「自行車韶光之旅」與「濱海集章巡禮」集章任務，有10個集章點：馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田、青鯤鯓漁港、立海佳食堂、井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、六孔遊客中心、七股遊客中心、七股鹽山以及濱海韶光季活動服務台；遊客可以到活動服務台領取集章卡，完成集滿6個章就可以獲得在活動現場美食市集及觀光海樓店家折抵消費的市集券50元，集章巡禮可換2張、自行車之旅集章可換1張市集券；活動詳情可上台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團查詢。

台南市觀光旅遊局將首辦「濱海韶光季」，9月14、15日在將軍漁港登場。（記者楊金城攝）

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