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北市國小師竟涉「創意私房」偷拍 教育局6精進作為反針孔

明天就是中小學開學日，台北市教育局說，市內276校已全面完成反針孔偵測。（台北市教育局提供）

明天就是中小學開學日，台北市教育局說，市內276校已全面完成反針孔偵測。（台北市教育局提供）

2024/08/29 17:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市某小學代理教師涉入「創意私房」偷拍論壇案，校園反針孔安全成各界關注焦點。明天（30日）就是中小學開學日，台北市教育局今天說，市內276校已全面完成反針孔偵測，並提出6項反針孔精進措施，包含113學年度起各級學校將採購更高規格反針孔設備，也將原先定期每月1次反針孔巡檢增加為每月至少2次，建立複檢機制，每月委託專業廠商抽查。

教育局說，為有效防堵校園內偷拍犯罪行為，營造安全學習環境，開學前已完成全市276校園反針孔偵測，同時提出6項精進作為。

首先，因應針孔偷拍設備日新月異，113學年度起各級學校反針孔偵測設備升級，將採購更高規格的偵測設備，提升偵測效率。

第二，教育局原要求各級學校每月至少進行一次反針孔巡檢偵測，新學年度頻率將增加為每月2次，並由督導隨時抽查學校落實情形。

第三，建立複檢機制，委請反針孔偵測專業廠商，每月針對10間學校進行抽查檢測。

第四，教育局請各校評估將反針孔巡檢工作納入學校保全契約，配合校園巡查一併進行，增加巡檢頻率。

第五，規劃今年9月5日針對巡查人員增能訓練，分享巡查檢測方法與實務操作，進一步提升巡查效能。

第六，開學後將督導學校融入校內性別平等教育課程，引導學生提高自我保護意識，提高學生對針孔偷拍的防範意識、識別可疑設備、普及反偷拍知識。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台北市教育局說，市內276校已全面完成反針孔偵測。（台北市教育局提供）

台北市教育局說，市內276校已全面完成反針孔偵測。（台北市教育局提供）

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