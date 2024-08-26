淡商旁公車站無遮蔭處民怨太熱 新北交通局：年底前完工

新北市淡水區商工路口旁公車站無遮蔭處，民眾反映太熱。（記者羅國嘉攝）

2024/08/26 16:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區商工路口旁公車站，是不少淡水商工學生及里民往台北重要交通工具，但此處無遮蔭處，有民眾抱怨「太熱了」，加上因站位週遭環境不佳需要改善。交通局運輸管理科長林詩欽表示，已針對該站現場環境進行評估設置候車亭，電力部分也請台電一併設計規劃，預計今年底前可完工啟用。

市議員陳偉杰指出，在炎炎夏日裡，遮蔭處是公車族們最需要的，因為它的存在能夠讓候車民眾避免直接曝曬，下雨或起風時還能遮風避雨，但卻有民眾反映，商工路口站無遮蔭處，加上站位周遭環境不佳，讓學生及里民不便，因此盼市府能修剪周圍足以遮擋視線人行道樹叢，以利民眾搭車。

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另外，也請相關單位研議供電方式，以利供電設計完善，並更新舊有設備增設候車亭，提升候車環境，讓市民能開心通勤、出遊。

林詩欽表示，針對該站現場環境進行評估設置候車亭，電力部分也請台電一併設計規劃，目前已請廠商調用備料，之後會儘速進場施工，預計今年底前可完工啟用。

新北市議員陳偉杰表示，商工路口站無遮蔭處，加上站位周遭環境不佳，盼市府更新舊有設備增設候車亭，提升候車環境。（記者羅國嘉攝）

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