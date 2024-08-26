導入科技保障交通安全 Uber推安全帶提醒、行程錄音功能

共享運具平台Uber今舉行「安全第一 全面安心」記者會，宣布推出安全帶提醒、行程錄音、行車記錄器註冊功能。（記者蔡思培攝）

2024/08/26 15:06

〔記者蔡思培／台北報導〕共享運具平台Uber今舉行「安全第一 全面安心」記者會，宣布推出安全帶提醒、行程錄音、行車記錄器註冊功能、安全偏好設定促進行程安全的措施，保障駕駛、外送員與乘客安全。

Uber新功能「安全帶提醒」可在乘客一上車就提醒繫好安全帶的功能，減少重大傷亡事故的可能性。Uber也推出「行程錄音」功能，保障職業駕駛及乘客。若行程中遇到有安全疑慮情況，可透過Uber App錄音，音訊檔案會經加密，只有使用者提交安全報告並附上檔案時，Uber安全團隊才能聽取內容。

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「職業駕駛行車記錄器註冊」可協助處理安全事故，職業駕駛若安裝行車記錄器，可自行選擇在夥伴端App中註冊，或由所屬合作車隊/車行代為註冊。乘客叫車時系統會告知乘客行程可能會被錄影，若乘客或第三方不願意，可取消並重新叫車。職業駕駛若遇安全事故回報時，可選擇同時附加行程中錄影檔，提供Uber安全團隊查看。

「安全偏好設定」讓用戶可在同一地方選擇要使用的安全功能後，設定每次行程開啟、深夜、週末或酒吧附近行程使用。提高所有平台用戶善用PIN 碼驗證、錄音、分享行程狀態等安全性功能功能。Uber Eats也與中華大學副教授羅仕京、台南市交通與救援安全協會推出VR道路模擬騎乘課程及機車防禦駕駛專場，協助外送合作夥伴預判道路使用者的用路行為及風險，提升防禦及安全駕駛的能力。

交通部代理部長陳彥伯表示，過去道路交通安全死亡事故中，有65%是使用機車死亡，雖然在各界努力下比例減少，仍有許多機車事故。而外送員多使用機車，交通部在2022年訂立「機車外送交通安全指引」，外送業者要訂定危險防止計畫，評估外送員交通安全，並對危險性高者進行講習。外送員人數已從2022年的6.5萬人成長至10萬人，事故率也從0.04%降到0.03%，代表指引有安全防治效果。

陳彥伯稱讚Uber這次將被動安全化為主動提醒，透過科技、AI導入重視安全並提醒駕駛，也與遊覽車裝設GPS概念相同，透過科技輔助交通安全非常重要，感謝Uber加入共同維護交通道路安全的行列，交通部也會持續與公部門守護台灣交通安全。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，近年來Uber持續引領業界推出超過10項安全性功能，並與在地交通主管機關豐富道安教育內容與訓練方式。過去12個月99.9%的Uber搭乘與Uber Eats外送行程沒有安全事故。Uber將持續專注於預防、追蹤、保障三面向，守護使用平台用戶的安全。

Uber Eats與中華大學副教授羅仕京、台南市交通與救援安全協會推出VR道路模擬騎乘課程及機車防禦駕駛專場，協助外送員預判道路使用者的用路行為及風險，提升防禦及安全駕駛能力。（記者蔡思培攝）

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