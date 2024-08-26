跑跑卡丁車開上國道？監理站︰是奧斯汀吉普車 上路沒問題

有民眾在網路社群PO影片分享，指在國道3號龍潭路段，看見一輛「跑跑卡丁車」在路上奔馳，引起網友熱議 。（圖擷取自網路「社會事新聞影音」）

2024/08/26 15:54

〔記者李容萍／桃園報導〕有民眾在網路社群PO影片分享，指在國道3號龍潭路段，看見一輛「跑跑卡丁車」在路上奔馳，引起網友熱議，質疑該車為何可以開上高速公路。國道警方今（26）日上午表示，經洽監理站單位查詢，該車輛掛有車牌，該車不是跑跑卡丁車，而是1988年的1000CC吉普車，該車今年4月間在監理站檢驗合格，上國道沒有問題。

該民眾在網社群PO出「跑跑卡丁車奔馳國3」影片，質疑跑跑卡丁車可上高速（公路）？並指該車前檔改裝， 前後保桿非原廠、防滾架拆除。該影片引起網友討論熱議。

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對此，中壢監理站今日表示，經查證，該輛跑車是1988年英國進口1000西西的奧斯汀吉普車，至今已經36年，有非常悠久歷史，該車今年4月驗車合格，可能是網友不了解或拍攝不清楚所致，該吉普車並無改裝，是可以上高速公路行駛。

國道警方也說，國3龍潭路段出現的這輛吉普車，根據向監理站洽詢，該車為1000西西吉普車，今年4月檢驗合格，可以合法上國道，研判車主將敞篷拆下，引起網友誤會，至於有無另行變更、調換車身或重要設備，將由監理單位召回實施臨時檢驗。

有民眾在網路社群PO影片分享，指在國道3號龍潭路段，看見一輛「跑跑卡丁車」在路上奔馳，引起網友熱議 。（圖擷取自網路「社會事新聞影音」）

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