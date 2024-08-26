台科大技優生返鄉推動科技教育 3D列印製作在地特色食品模具

台科大技職優異選手專班學生利用暑假期間，選定花蓮玉里高中作為服務場域，將新興科技與在地文化結合，協助玉里高中師生及花蓮民眾使用電腦繪圖及3D列印，製作出實用的食品模具。（圖由台科大提供）

2024/08/26 14:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕貢獻所學回饋鄉梓！台科大技職優異選手專班學生利用暑假期間，選定花蓮玉里高中作為服務場域，將新興科技與在地文化結合，協助玉里高中師生及花蓮民眾使用電腦繪圖及3D列印，製作出實用的食品模具，不僅匯集客家、原住民、新住民等多元族群共學共融，還發揮「創客教育」的實作精神。

校方指出，校內有許多技優學生來自偏鄉，對家鄉有著深厚的情感，尤其在花蓮歷經地震與風災後，更希望能將所學知識回饋給家鄉。基於這份初心，他們自發性提出前往花蓮進行志工服務。

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而校方與長期合作的玉里高中歷經4個月的規劃討論，由5位學生及1位教師組成USR志工隊，學生憑藉電器裝配、機械製圖、集體創作等多元專長指導玉里高中師生使用3D列印設備，製作出結合在地特色的食品模具。

如CAD機械設計製圖選手、台科大廖佑軒同學透過範本套版和區塊化的方式，引導完全無基礎的玉里高中學生設計代表當地的金針花、油桐花等圖騰，再由助教協助3D積層立體化建模。

而電器裝配選手張立錡同學則負責講解3D列印原理，手把手帶領學生完成模具實作，學員們也利用自製模具製作當地美食「蜜香紅茶凍」。

玉里高中進修部教師陳苖兒表示，學員年齡範圍從18到78歲，但在台科小老師的幫忙下，每個人都可以完成作品，且活動中也融入3D應用搶答、圖板遊戲、冷卻脫模等手作體驗，用創意教學的方式將理論與實務、在地文化融合，讓參與的師生及民眾收穫滿滿。未來甚至可能將3D列印用於教具製作和文創商品設計。

此次帶隊的教師胡家紋表示，透過「教中學」的活動設計，讓技優生在「備教」的過程中有更深層的思考，並勇於承擔責任，親身實踐聯合國永續發展目標（SDG）「No one left behind」的精神，透過科技教育的應用與普及，減少城鄉間的數位落差。

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