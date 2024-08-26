超商店長跳進垃圾車斗抗議破袋檢查 卑南鄉公所公布影片

卑南鄉公所今天公布超商店長跳進垃圾車斗的紀錄器畫面。（記者黃明堂翻攝）

2024/08/26 14:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉一名超商店長因不滿丟進垃圾車的垃圾被破袋檢查，在與隨車隊員爭執後跳進車斗內坐著與垃圾為伍。卑南鄉公所今天公布雙方爭執過程，鄉長郭宗益說，清潔隊拒收事業廢棄物是中央政策，希望大家守法，嚴守垃圾分類規定。

23日下午4時垃圾車來到該超商一帶，該名店長之前曾因家用垃圾暗藏事業廢棄物，被清潔隊員發現，該名店長當天準備將垃圾丟入後車斗時，疑似認為清潔隊員要破袋檢查他的垃圾，竟躍入車內並與隊員發生爭執，質疑為何都對自己的垃圾破袋檢查，垃圾清運工作一度停擺。

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鄉公所表示，清潔隊清運廢棄物時破袋檢查檢，引起民眾心生不滿，進而跳進垃圾車後斗，對此事深感遺憾。

鄉公所說，環境部前已函文要求全國各清運單位，基於日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣頻經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。

鄉公所表示，民眾若對清潔隊清運垃圾時，對於清運事項有任何疑義，可向本所清潔隊詢問，請勿採取任何之過激危險行為危害到民眾及清潔隊員之人身安全。

民眾拍下店長跳入垃圾車後車斗，並與隊員起爭執。（擷取自記者爆料網）

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