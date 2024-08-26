虎頭蜂攻擊致死憾事頻傳 昆蟲專家曝遭遇蜂群「唯一解」

「怪獸老師」強調，面對虎頭蜂攻擊，「跑」就是唯一解，還要跑對方向，沿來時路撤退。（資料照）

2024/08/26 13:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣山林屢屢發生虎頭蜂攻擊事件，8月24日台東縣浸水營古道1名登山嚮導遭群蜂攻擊，送醫不治，知名山岳攝影家「雪羊」在臉書分享，虎頭蜂專家「怪獸老師」分享遇到虎頭蜂時該如何處理，怪獸老師指出：「遇到虎頭蜂的唯一解就是避免驚擾、安靜離開。」

知名山岳攝影家「雪羊」在臉書「雪羊視界 Vision of a Snow ram」分享虎頭蜂專家「怪獸老師」觀點，如何在大自然裡面對「蜂險」時，趨吉避凶手段。

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「怪獸老師」是台大昆蟲研究所畢業，在學期間專研虎頭蜂，多年來與各種虎頭蜂有過大量交手經驗；怪獸老師表示，遇到虎頭蜂的唯一解就是「避免驚擾、安靜離開」，不要亂出手揮動會激怒虎頭蜂，盡量以身體閃避為主，不要讓蜂停在自己身，若虎頭蜂開始繞著人飛、鎖定跟隨甚至發生攻擊行為，馬上回頭沿著來的方向撤退，越快越好。

「怪獸老師」分析，人類身上的味道不太影響虎頭蜂的心情，他們判斷攻擊與否只有兩個分別是「是不是太接近巢穴」、「有沒有對虎頭蜂的攻擊行為（丟東西、揮動）」，虎頭蜂發動攻擊時會優先選擇「頭部與上半身」，還會瞄準眼睛，而若穿著黑色毛料材質衣著最危險，其次是深咖啡深藍色毛料等，因為這種風格會讓你長得像來騷擾蜂巢的野獸（黑熊、猴子）。

一旦遭遇蜂襲，虎頭蜂追擊的距離依種類不同，最短是黃腰虎頭蜂，大概巢穴方圓5公尺以上就懶得理你了，而最遠的是黑腹虎頭蜂，最遠可追擊100公尺以上，一般而言離巢穴越遠，攻擊性越低，所以不管跑不跑得贏虎頭蜂，能爭取離蜂巢越遠就是越安全的。

「怪獸老師」強調，面對虎頭蜂攻擊，「跑」就是唯一解，還要跑對方向，沿來時路撤退；其它民俗傳說都不要亂信，那些都很危險。

「雪羊」也呼籲，虎頭蜂風險依然是預防勝於治療：「虎頭蜂大概從8月中開始變得活躍，在秋季前後到中低海拔山區，就不能太嘻嘻哈哈，尤其領隊或主揪，要眼觀四面耳聽八方，在剛剛遇到虎頭蜂，還沒深入巢穴領域時，就馬上判斷要繼續前進或立即撤退，確保全員都能平安離開攻擊範圍。」

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