吵才有糖吃？新竹南區通學專車獨漏明湖里 家長抗議後改了

新竹市府規劃南區通學專車卻獨漏及排擠明湖里民，里長家長抗議後，市府已同意納辦。（記者洪美秀攝）

2024/08/26 13:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕有吵才有糖吃？新竹市政府上週六稱，9月中旬將推出南區通學專車，解決學生通學不便問題，卻是以東香、茄苳、香村等香山區學生為主，獨漏最需要通學專車的南區明湖里，明湖里長林汶蓉氣得發文痛罵市府完全沒溝通也未告知有通學專車，獨漏明湖里8成多要就讀育賢國中的學生，根本就是黑箱；新竹市教育處趕緊請校長溝通，研議將明湖里納入通行路線。

林汶蓉說，明湖里是最早提出里內學生因客運公車減班及縮減路線，導致里內學生沒公車可搭，並多次向市議員施乃如及曾資程反映，希望能比照關埔地區的通學專車，由市府統籌協助學生就學，沒想到此次市府公佈的南區通學專車卻獨漏及排擠明湖里的學生，里內家長更是炸鍋，抨擊市府大小眼，南區通學專車根本是香山區通學專車，南區學生未受其惠。

請繼續往下閱讀...

施乃如表示，市府以客運公車路線5604最通學專車路線立意很好，卻急就章公布，市府應先進行學校搭乘學生意願調查後，針對南區或育賢國中居住需求進行統計，像市府先前曾提出73路公車要換成大型巴士來增加載運量，也是單方面就公布，也未與民代或里民溝通，且此方案要到明年3月才可行，在此過渡時期，就應就育賢國中學生搭乘需求和意願調查後再公佈通學專車路線。

對此，市府表示，已請學校與里長和民代溝通說明，會將明湖里學生搭乘需求納入通學專車路線，也會在本週五開學後進行相關統計登記，9月中旬要上路的通學專車會採公路客運5604公車路線收費。且目標就是讓育賢國中的學生都能有公車上放學，教育處會規畫新增青草湖站點，協助改善育賢國中學生通學問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法