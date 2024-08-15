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    白袍變法袍！羅東高中陳又銘繁星醫學系落榜 42天衝刺上台大法律

    羅東高中學生陳又銘繁星醫學系意外落榜，花42天衝刺上台大法律系。（記者江志雄攝）

    羅東高中學生陳又銘繁星醫學系意外落榜，花42天衝刺上台大法律系。（記者江志雄攝）

    2024/08/15 16:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中學生陳又銘，曾透過繁星報考台北醫學大學醫學系，但第二階段未過關，隨後用42天準備大學分科測驗，成績躍居宜縣第一類組榜首，排全國第9名，錄取台大法律系，宛如「白袍換穿法袍」，讓人刮目相看。

    陳又銘大學學測54級分，通過台北醫大繁星一階，二階未過關，5月30日得知意外落榜後，隔天開始備戰大學分科測驗，7月12、13日考試，7科全考，大學分科登記分發今天放榜，他以高分錄取台大法律系法學組。

    陳又銘成績採計大學分科測驗的歷史、公民，加上大學學測的國文、英文及數學B，總分300分，他考285分，排全國第一類組第9名，經過換算，他花了42天便通過艱難的挑戰。

    媒體詢問陳又銘，原本要當穿白袍的醫師，卻換穿法袍的司法官，心境上如何調適？他回說，與醫學系失之交臂後，鎖定大學分科測驗全力衝刺，很高興考取台大法律系，將在相關領域加倍努力，期待成為專業的法律人。

    陳又銘（前排左2）與同學一起比出讚的手勢，慶祝金榜題名。（記者江志雄攝）

    陳又銘（前排左2）與同學一起比出讚的手勢，慶祝金榜題名。（記者江志雄攝）

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