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    買3萬6咖啡機用途寫「棒球場照明改善」高市運發局副局長謝汀嵩再爆爭議

    高市運發局副局長謝汀嵩用公帑3萬6千元買咖啡機，用途竟寫「棒球場照明改善」（下）。（圖擷自白喬茵臉書）

    高市運發局副局長謝汀嵩用公帑3萬6千元買咖啡機，用途竟寫「棒球場照明改善」（下）。（圖擷自白喬茵臉書）

    2024/08/15 17:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖棒球場陸續挖出兩個「大祕寶」，高市運發局副局長謝汀嵩也再爆爭議!議員發現他花公帑買3萬6買咖啡機，用途竟寫「棒球場照明改善」；對此，高市府直指並不恰當，已將資料移交政風及主計單位查核。

    澄清湖棒球場今年4月在內野發現鐵條，台鋼雄鷹總教練洪一中透露自己被反鎖，高市運發局除火速撤換球場管理主任，並將副局長謝汀嵩記小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。

    豈料前天（13日）晚間，台鋼雄鷹球員吳念庭在靠近二壘附近紅土又「踢出」一個寶特瓶，引發熱議。

    高雄市議員白喬茵加碼爆料，運發局局長室有一台咖啡機、同仁共同使用區有一台咖啡機，運發局副局長最近也幫自己辦公室添購一台價值約36700元的飛利浦全自動咖啡機，但用途說明欄竟然寫「棒球場照明改善」。

    白喬茵酸說，掏自己的錢喝咖啡她予以祝福，但如果花的是公帑，而且還是「立德棒球場的工程款項」，那她只能祝副局長喝咖啡不要嗆到。

    她也說，一張棒球場座椅3000元，這一台咖啡機可以更新12張座椅，忽視球迷權益也要先喝杯咖啡的精神令人問號，「花公帑買咖啡機買得如此毫不手軟？」

    對於這台副局長室的咖啡機，高市運動發展局回應說，副局長稱咖啡機為工程業務聯繫用途，且因損壞汰換，並依據「高市府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討後，認為並不恰當，為求慎重，已經將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

    運發局指出，除要求爾後不得再有相關情形，即日起局長室、副局長室的咖啡機將移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。

    謝汀嵩曾任高雄市1999主任，近年爭議不少，2019年曾在市政會議上翹腿東張西望，遭當時市長韓國瑜飆罵「什麼態度」，從環保局副局長降調為運發局專委；2021年底，他又因在議事廳滑手機，引起議員宋立彬不滿，當時議長曾麗燕還向市長陳其邁喊話「不適任的人，應該調整」。

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