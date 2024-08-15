新北松和養護中心爆照護爭議 住民資料表名字還「張冠李戴」

民眾投訴，家中長輩入住老人長照中心，不到二週全身長滿褥瘡。（邱小姐提供）

2024/08/15 16:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市邱小姐向本報投訴，上月將父親送至板橋區私立松和老人長期照顧中心，入住才2週竟全身長滿褥瘡，遍布大小傷口，家屬要求機構出具照顧資料表，沒想到表單上的名字竟是他人，家屬痛批「太離譜」。

松和長照中心表示，長輩的狀況超出機構照顧能力，建議轉至護理之家，表單名字不符屬行政作業疏失，將檢討改善。

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邱小姐說，父親因中風臥床，家人無力照顧，今年7月7日送至板橋區私立松和老人長期照顧中心，未料才短短2週，原本身上沒有傷口的父親，背部、腳部長滿大小不等的褥瘡，面積持續擴大，須實施清創手術治療。

邱小姐表示，機構7月26日傳訊息告知家屬，因父親有糖尿病和褥瘡，不好照顧，催促更換其他家養護中心，家人欲調閱紀錄表，釐清日常照顧情形，未料護理人員拿出的資料，名字寫的是「李XX」，根本不是父親的名字邱東鄉。

邱小姐質疑，不知道每天灌食的藥物、營養品及施打的胰島素，是不是真的用在爸爸身上，一般病患到醫院打針、吃藥都要再次確認，長照機構難道不用核對身分，就隨意幫住民施打藥劑，更扯的是還拿出名字不符卻經過護理師蓋章的假資料，萬一發生醫療疏失，誰來負責？如今父親已安置到其他機構，家人只要求養護中心承認錯誤並道歉，還給家屬真相，並妥善處理後續事宜。

松和老人長期照顧中心劉姓社工表示，邱先生因中風、營養不良、糖尿病、免疫系統不好等問題，血糖控制不易，且傷口不易癒合，入住時背部輕微壓傷，中心提供氣墊床，但長輩仍有傷口發炎、長水泡等情形，超出機構的照顧能力，因此建議家屬轉至護理之家，獲得較好的醫療照料。

至於資料表姓名不符，劉姓社工說，屬於行政作業疏失，資料表是一次列印，前一位長輩離開後未把姓名註銷，工作人員就直接把表單夾在床頭板，但藥物施打與營養品餵食，確實使用在邱姓長輩身上，中心有誠意跟家屬溝通協調，未來會加強員工教育訓練。

社會局回應，邱先生入住時已患有多重疾病，機構約7月22日發現邱先生身上長有水泡，與家屬商討後租用氣墊床，讓邱先生循環變好及用藥，後續水泡逐漸變大並有傷口產生，已請巡診醫師診療及進行護理，並將情況告知家屬，機構表示提供用藥皆依醫囑規定。

社會局表示，8月14日傍晚接獲邱小姐陳情已立即聯繫，了解家屬對於機構照顧上的質疑，將至機構進行查核及調閱照顧資料，如經查證有疏失，將依老人福利法第48條辦理，處以6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善及公告。

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