中和尖山腳身心障日照中心 啟用

2024/07/31 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第十八家身心障礙者日間照顧中心、「中和尖山腳日照中心」昨天啟用，協助身心障礙者增進生活自理能力，可服務十五人。市府副秘書長張其強出席開幕式時表示，新北集中資源和人力，把身心障礙服務做到最大、最廣，希望在私公協力下「好上更好」。

社會局表示，目前新北市包含日間照顧中心、小型作業所等，共有六十處社區式照顧據點，可服務一千零四位身心障礙者，預計今年再增加三處，其中中和區已設置四家，共服務六十八名身心障礙者。

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張其強指出，市府推動共構社福設施宅、活化公有場地與公益回饋空間，建構在地福利網絡，目前新北市設有十八家身心障礙者日間照顧中心，共可服務三一九位身心障礙者，舒緩三百多個家庭的照顧壓力，未來將持續以公私協力結合專業服務，在社區就近提供多元照顧。

「中和尖山腳日照中心」委託財團法人廣青文教基金會辦理，服務對象為居住在新北市十八歲以上至六十四歲領有身心障礙證明、具生活自理能力者，具特殊需求者年齡可向下延伸至十五歲，每週一至週五提供生活自理能力增進、社區適應、文康休閒等活動，服務人數十五位，電話：二九四九○三二六。

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