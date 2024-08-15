施用毒品人口減少近3成 內政部政務次長馬士元率隊感謝苗縣府通力合作

中央聯合視導小組今（15）日由內政部政務次長馬士元（前排左3）率隊到苗栗縣政府輔導訪視反毒工作，縣長鍾東錦（前排左4）率相關局處長出席座談。（內政部提供）

2024/08/15 16:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕反毒是國家重要工作，中央政府也組跨部會聯合視導小組前往各縣市實地輔導訪視。中央聯合視導小組今（15）日由內政部政務次長馬士元率隊到苗栗縣政府，由縣長鍾東錦率相關局處長出席座談，並聽取縣府簡報；馬士元肯定苗縣府在毒品防制工作的用心，也期待透過互相學習提升反毒工作效能。

馬士元致詞時表示，毒品防制是亟需整合跨機關資源和公私協力的重要工作，行政院從2017年起推動為期4年的「新世代反毒策略行動綱領」，迄今已執行至第二期的最後一年，過去7年的時間，透過中央與地方攜手打拚，我國施用毒品人數從2015年6萬1058人降至2023年4萬2859人，減少將近3成，初次施用毒品者更是減少了6成，有效降低國內毒品需求及危害，也藉此機會感謝各反毒部會及苗栗縣政府的共同努力。

請繼續往下閱讀...

苗縣府也簡報指出，縣府除了布建醫療提高戒癮服務可近性、協助毒藥癮者穩定就學就業及增進家庭支持功能、整合資源扎根民眾防毒意識之外，並結合在地文化特色豐富反毒宣教內涵、培訓特定職場防毒種子人員、積極串聯就業資源、舉辦女性藥品者處遇與家庭復歸研討會、提供矯正機關毒藥癮者收容人心理諮商服務、簽署苗栗地區緩起訴毒品戒癮治療合作備忘錄、深入原鄉辦理部落家庭支持成長活動、推展生命教育體驗，透過多元創新的特色服務，不斷精進各項毒品防制業務的成效。

馬士元對於苗縣府在毒品防制工作的用心及創意給予高度肯定，也期待藉由這次的聯合視導，能將各地方政府推動成功的特色方案，提供給其他地方政府參考，透過互相學習提升服務品質，使我國的反毒工作能夠再創佳績。

中央為掌握各地方政府毒品防制業務推動情形，衛生福利部在今年7、8月份邀請內政部、教育部、勞動部、法務部等中央部會，以及衛政、社政、警政、教育、勞政及法務領域專家學者，組成聯合視導小組，由次長級以上長官率隊至各縣市進行實地輔導訪視。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

內政部政次馬士元（黑衣者）致詞表示，毒品防制是亟需整合跨機關資源和公私協力的重要工作，並肯定苗縣府在毒品防制工作的用心。（內政部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法