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    宜蘭縣第二行政中心工程延宕 縣府拚明年底完工

    宜蘭縣第二行政中心新建工程原定2023年1月完工，但因物價調整、缺工等因素工程延宕，加上不符最初計畫期程，遭審計室檢討，縣議員楊弘旻等人也要求工程不能再落後，縣府預計明年底完工。（資料照）

    宜蘭縣第二行政中心新建工程原定2023年1月完工，但因物價調整、缺工等因素工程延宕，加上不符最初計畫期程，遭審計室檢討，縣議員楊弘旻等人也要求工程不能再落後，縣府預計明年底完工。（資料照）

    2024/08/15 15:02

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心新建工程原定2023年1月完工，但因物價調整、變更設計、缺工等因素，導致工程延宕，加上不符最初計畫期程，遭審計室檢討，縣議員楊弘旻等人也要求工程不能再落後。縣府回應，現7棟建物已進行屋頂防水，會加速趕工，力拚明年底前完工。

    斥資21億元興建的「宜蘭縣第二行政中心新建工程」，因展延工期與工程款撥付問題，去年承造商認為縣府無善意回應，一度提出終止工程契約，經行政院公共工程會協商，今年恢復施工，截至7月底實際工程進度49.47％、機電設備工程進度38.67％。

    審計部宜蘭縣審計室報告指出，第二行政中心最初計畫期程是2012年至2017年，因招標問題及增加室內裝修、機電設備，與工程款物價指數調整等修正計畫因素，導致工程較核定計畫期程延宕6年餘仍未完成，開工後的施工進度也比預定進度落後，計畫管制與施工進度管理顯欠有效落實。

    議員楊弘旻今天在議會討論年度決算時說，第二行政中心工程進度超級落後，不知何時才能讓各單位進駐？要求縣府興建過程不能再延宕。議員謝燦輝表示，完工遙遙無期，結構主體沒完成，後續機電也無法進場。議員陳文昌則認為，進度落後除與審計報告所提修正規劃設計、工程物價上漲調整預算外，也與人事更迭、預算審查過於冗長有關，均需一併納入檢討。

    縣府建設處回應，第二行政中心歷經10次流標順利招標，並於2020年7月開工興建，原本工期800天，但又受到進駐單位需求、變更設計、天候等因素影響調整工期，目前廠商持續趕工，7棟建物現正進行屋頂防水及清水模外牆工程，將力拚明年底前完工。

    第二行政中心位在羅東林業文化園區北側，基地面積1.2公頃，預計興建7棟建築物，樓高3至6層，地下2層，進駐單位包含羅東警分局、宜蘭縣消防局第二大隊、羅東消防分隊、羅東地政事務所、羅東戶政事務所、財稅局羅東分局、國稅局羅東稽徵所等。

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