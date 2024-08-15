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    從小飽受氣喘之苦 虎高過敏兒謝智帆如願考上台大醫學系

    虎尾高中謝智帆（左1）、許瑋畇（右1）分科測驗分別錄取台大醫學系、台大公衛系。（虎尾高中提供）

    虎尾高中謝智帆（左1）、許瑋畇（右1）分科測驗分別錄取台大醫學系、台大公衛系。（虎尾高中提供）

    2024/08/15 14:55

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕113學年度大學分科測驗今（15）日放榜，虎尾高中謝智帆錄取台大醫學系，加上先前繁星入學錄取的黃書郁，今年該校共有2名應屆畢業生考上台大醫學系。導師陳富琪透露，許智帆是過敏兒，從小飽受氣喘之苦，透過運動及用藥才逐漸好轉，從小立志當一位有溫度醫師，並與黃書郁相約要一起參加醫療志工。

    陳富琪指出，謝智帆展現優異的自學能力，善於運用網路資源且廣泛閱讀，特別在數理科方面表現出色，曾參加數理學科能力競賽表現都很優異，進入學校資優班即以台大醫學系為目標。

    智帆是過敏兒，從小飽受氣喘、過敏不適之苦，他平日不忘運動，曾獲得校內5000公尺賽跑第4名，是一個能靜能動的全能型學生。

    另一名錄取台大公共衛生學系的許瑋畇，她的雙胞胎姊姊許瑋秦繁星錄取馬偕醫學院醫學系，畢業於大埤國中，母親是新住民，瑋秦因看到大埤醫療資源不足，長輩就醫要搭幸福專車到鄰近鄉鎮就醫，想為偏鄉醫療盡一己心力選讀醫學系，瑋畇以台大為目標，選擇再拚分科，成績公布後在老師協助分析落點、選填志願，錄取台大公衛系。

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