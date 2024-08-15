潭子國中5棟校舍沒使照 2026年拆4棟建新校舍

潭子國中培英樓將拆除。（記者張軒哲攝）

2024/08/15 14:30

〔記者張軒哲／台中報導〕教育環境改善不能等！潭子國中校舍老舊，潭子國中校內6棟校舍，就有5棟建物逾40年且沒有使用執照，培英樓1967年鋼筋混凝土造，已達使用年限55年，規劃拆除培英樓、行政樓、朝陽樓及巧韻樓教室計48間及新建20間及地下室3間，需求總經費約2億554萬5000元，預計2026年列入拆除興建計畫。

潭子國中近年因校舍破舊，校園環境不佳，影響招生，多年來拆除重建聲浪不斷。立委楊瓊瓔，今（15）日邀請教育部國教署、台中市府教育局、市議員賴朝國、吳呈賢、吳建德以及當地里長等，先後會勘潭子國中、僑忠國小、大雅國中、文雅國小等校，爭取老舊校舍改善、老舊廁所整建、活動中心新設空調系統及專用供電系統，國教署及教育局允諾將盡速協助學校改善核定經費，讓學校孩子有更安全優化的學習環境。

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立委楊瓊瓔表示，潭子國中培英樓已達使用年限55年，行政樓、朝陽樓及巧韻樓3棟校舍皆屬老背少分期增建校舍，耐震能力確有疑慮，規劃拆除培英樓、行政樓、朝陽樓、及巧韻樓教室計48間及新建20間及地下室3間，需求總經費約2億554萬5000元。

潭子國中校長劉芹樺指出，校舍屋齡老舊，多處鋼筋外露，屋頂漏水，培英樓、行政樓、朝陽樓、及巧韻樓於2023年土木技師公會重新進行結構安全鑑定，校舍建物耐震能力確有疑慮，再行修繕不符效益，建議拆除重建，以維護全校師生安全，預計新校舍興建時，新校門將設置在復興路。

潭陽里長楊仲傑說，就讀潭子國中期間，午後雷雨校園常積水，校舍動線不佳，校園有多處死角，畢業多年問題仍未改善，期待新校舍早日完工，讓校園煥然一新。

潭子國中校舍老舊，鋼筋外露。（記者張軒哲攝）

潭子國中培英樓1967年鋼筋混凝土造，將拆除興建新教室。（記者張軒哲攝）

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