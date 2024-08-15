順澤宮「麟洋配」冠軍帽秒被搶光 網路喊到一頂2800元

「麟洋配，台灣NO1」順澤宮冠軍帽，網路店家一頂賣到2800元。（記者顏宏駿翻攝）

2024/08/15 14:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮為慶祝台灣羽球男雙王齊麟、李洋在本屆奧運奪下金牌，推出限量版的「麟洋配，台灣NO1」冠軍帽，首批訂作2000頂，不到3天就被索取一空，很多人大老遠跑來卻拿不到。民眾發現，限量版的冠軍帽有不少被民眾拿到網路販售，1頂最高叫價到2800元。

廟方表示，順澤宮本身或廟務人員絕對不會在網路販售冠軍帽，對於少數民眾把冠軍帽拿到網路販售，他們感到無奈，因為廟方無法禁止，只能道德勸說。

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順澤宮限量版「麟洋配，台灣NO1」冠軍帽，首批2000頂從10日開始發放，每天限發放500頂，但幾乎「秒殺」，廟前再現瘋狂排隊熱潮，廟方緊急向業者再加訂3000頂，目前趕貨中。

網路蝦皮購物平台近來已有人將限量版的奧軍冠軍帽上架，至少有5、6個賣家販售這頂帽子，平均標價300元，少數賣到600至800元，最扯的是有一賣家賣到2800元。

冠軍帽從2019年9月開始發放，當時出現瘋狂的排隊人潮，同時伴隨網路販售的歪風，非限量版冠軍帽一頂的賣價約300至400元，近來排隊風潮略有降溫，價格依舊，但隨著「麟洋配，台灣NO1」冠軍帽推出，再度出現排隊人潮，網路也出現離譜的賣價。

廟方表示，他們一律免費發送，一般來索取者都會拜拜、過火順便添個香油錢，因為這是信徒跟玄天上帝的約定，而他們知道「某些人」一再到廟裡索取，再拿到網路賣，他們曾「道德勸說」，但效果有限。

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