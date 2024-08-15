航空照也能考古 《復返阿里山》發現消失的林內線

作家黃同弘接受林保署林鐵及文資處委託透過航照圖呈現阿里山近百年歷史。（記者楊媛婷攝）

2024/08/15 14:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕過去日治時期為採伐阿里山林場的林木，會鋪設林內線等簡易鐵軌，隨採伐完畢，設備就會拆除移往他處，消失的林內線一直是阿里山林鐵的未解之謎，農業部林業及自然保育署委託作家黃同弘透過80年來的空照圖比對，找出林內線消失已久的鹿屈山後線，相關空照圖都收錄在《復返阿里山》。

考古不是只有可以往地下挖，還可以透過空中找到消失的遺蹟，林保署阿里山林鐵與文資管理處和歷史航照研究者黃同弘合作，利用二戰時期美軍航空偵查照片與我國的航照圖，研究不同時期的阿里山，包含從航照圖看到阿里山林鐵路徑變遷，車站與周邊聚落的發展，還有淺山地帶從闊葉林到竹林乃至針葉造林的植被變化，也透過航照圖看到當地鄒族人部落的遷徙變化，更組成鹿屈山考古調查隊，前進阿里山林場為北端的林內線與伐採區，經過4次調查，首度發現鹿屈山聚落的林業據點與生活遺蹟，也找到消失已久的林內線鹿屈山後線。黃同弘表示，因為有這些空拍圖，才能這麼快就找出來林內線，未來的目標是希望把林內線全部找出；林鐵及文資處處長黃妙修表示，相關的航照圖都收錄的書中，期待透過該書的出版呈現阿里山林鐵沿線的歷史與生態變遷，也讓更多人可關注與保護阿里山。

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《復返阿里山》即日起到10月10日在林鐵官方臉書粉專、北門車站、竹崎車站、阿里山車站購書享79折，另外也再送「台灣主要樹種側面及垂直模式圖」的紙膠帶。

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