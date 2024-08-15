環島饅頭夫妻林波、靳寶儀到竹市教慢飛兒 5天賣1萬顆饅頭

環島饅頭夫妻林波、靳寶儀10年環島10次，兩人今天到新竹市愛恆啟能中西教慢飛兒做愛心饅頭義賣，5天就義賣出1萬顆饅頭。（記者洪美秀攝）

2024/08/15 14:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕環島饅頭夫妻林波、靳寶儀10年前因一次意外，手指幾乎要截指，後靠著做饅頭復建，隨後開著貨車從台南出發做愛心，10年來已環島10次，每年幾乎花4個月到各縣市育幼院及弱勢社福團體教做饅頭，10年來已到1000多個團體，靠著做愛心饅頭及睡在車上，散播希望與愛，今天兩人到新竹市愛恆啟能中心，教慢飛兒做饅頭，而愛恆也透過義賣愛心饅頭，5天就賣出1萬顆，讓饅頭姐姐靳寶儀都說，新竹人超有愛心，且熱心公益精神讓人讚賞。

林波與靳寶儀今天帶著慢飛兒從揉麵團到捏麵團，再到裝愛心饅頭，過程中兩人有愛心指導慢飛兒，而慢飛兒拿著自己做的黑糖蔓越梅饅頭，除可自立更生義賣，也開心學會做饅頭，臉上更是堆滿笑容與快樂。

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林波與靳寶儀說，原本在台南包粽子，10年前因一場意外，讓她的手指差點截指，也因心情不好，轉念想出門環島散心，兩夫妻開著一台2.75噸的貨車，將所有家當放車上，且放著小型睡袋就展開五星級（台語：有省錢）環島，沿途到育幼院及弱勢團體，靠著做饅頭，與各社團互動交流及散播希望。

如今兩夫妻已環島10年，今年8月初再次從台南出發環島，今天來到新竹市愛恆啟能中心，同樣是做愛心饅頭，也結合愛恆義賣愛心饅頭公益活動，從教做饅頭到義賣，除希望幫助愛恆的慢飛兒，更期許散播愛與希望，也希望讓大家知道做善事及公益不需等待，更不需花太多時間，只要有心就能做到，也因這樣，兩人的孩子也曾一起環島做饅頭，而小小的饅頭可帶來希望與愛，更可傳遞善的力量，讓社會有善的循環。

愛恆啟能中心主任戴耀賽也說，有饅頭夫妻指導做愛心饅頭義賣，5天就賣出1萬顆，且讓身心障礙服務延續，歡迎社會愛心人士支持，可電洽：03-536-6555。

環島饅頭夫妻林波、靳寶儀10年環島10次，兩人今天到新竹市愛恆啟能中西教慢飛兒做愛心饅頭義賣，5天就義賣出1萬顆饅頭。（記者洪美秀攝）

環島饅頭夫妻林波、靳寶儀10年環島10次，兩人今天到新竹市愛恆啟能中西教慢飛兒做愛心饅頭義賣，讓慢飛兒擁有自力更生技能，且5天就義賣出1萬顆饅頭。（記者洪美秀攝）

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