台中港特定區95副線公車改號為695路公車 每日營運增至12班次

695路公車8月19日通車營運。（市府提供）

2024/08/15 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中港特定區近年來新興社區與就業人口增多，為使通勤、通學更便利，台中市政府交通局與中台灣客運盤點周邊公車路線，95副線公車改號為695路公車「大勇四維東路口－土城」，每日營運增至12班次，強化清海國中學生上放學交通，也滿足清水、大甲、外埔民眾乘車需求，相關站位、路線、發車時刻等調整將於8月19日起實施。

交通局長葉昭甫指出，台中港新市鎮近年來隨著大型社區落成，民眾移入海線地區的人口大幅成長，大眾運輸也及早超前部署，交通局為配合地方需求已陸續協調台中客運、統聯客運調整128、303、307副、308副路線及睿奕交通新闢678路進駐服務，提升當地居民及學生通勤便利性。

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交通局表示，台中港特定區鄰近社區移入人口年輕化，因一部分屬於清海國中學區，既有的公車路線、班次尚無法滿足通勤與通學需求，交通局進一步協調中台灣客運自8月19日起將原95副線「六福公園－土城」裁切升級為695路公車「大勇四維東路口－土城」，每日營運班次由10班次增加至12班次，加強服務清水、大甲、外埔民眾乘車的便利性。

交通局指出，695路公車將取消行駛沙鹿區的「六福公園」至「中華民族路口」區間路段，改由大勇四維東路口發車，行經清海國中，並增設「八德民族路口」、「槺新公園」、「民族民安路口」、「民族路二段390巷口」等站位，便利清水地區居民往返學校及清水市區。

95副線裁切升級為695路公車，每日提供12班次服務。（市府提供）

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