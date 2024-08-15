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    邀泰國YouTuber玩台南 南市搶攻泰國市場

    市長黃偉哲致贈IceBank Diary一家人伴手禮。（圖由南市觀旅局提供）

    市長黃偉哲致贈IceBank Diary一家人伴手禮。（圖由南市觀旅局提供）

    2024/08/15 13:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市觀光旅遊局為拓展海外市場，邀請擁有60萬訂閱的泰國知名YouTuber「IceBank Diary」，來台南拍攝觀光影片，透過各大社群平台，IceBank Diary將向東南亞介紹台南魅力，提升台南在國際觀光市場的能見度。

    台南市長黃偉哲表示，今年台南迎來「台南─泰國」包機直航，開啟台南國際旅遊的新篇章。根據交通部觀光署統計，截至今年4月，來台泰國旅客已累計超過15萬人次，泰國已然是台灣觀光的重要客源地之一。泰國是東協10國中第二大經濟體，不僅觀光發展成熟，出境旅遊也相當蓬勃，氣候、飲食與台灣相似，是台南近年積極搶攻的目標市場。

    這次IceBank Diary來台南水交社文化園區觀光及拍攝，市府團隊也特別送上「舊來發餅舖」的烏龜蛋糕、麻豆農會柚子禮盒及觀光手冊文宣，希望透過這次IceBank Diary的分享，可以向東南亞推廣台南之美。

    南市觀旅局長林國華表示，泰國知名YouTuber IceBank Diary是泰國深具影響力的KOL之一，這次特別邀請IceBank Diary來到台南，體驗當地的生態、歷史人文與在地小吃，為期2天的行程包括四草綠色隧道、七股鹽山、水交社文化園區、漁光島、安平老街等特色景點，還有台南必嚐的美食饗宴，從景點、活動、餐食、伴手禮，全方位展示台南獨一無二的風情與親和力，希望吸引泰國旅客到訪台南。

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