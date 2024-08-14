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    買菜誤闖被開單！大溪公有市場8/26試辦機慢車雙向通行

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路為單行道，造成採買不便。（記者李容萍攝）

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路為單行道，造成採買不便。（記者李容萍攝）

    2024/08/14 23:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪第一公有零售市場，其兩側的民生路及民權路，是民眾採買必經之路，但由於屬單行道，有採買騎士誤闖吃上罰單，市議員陳治文接獲陳情，今（14日）會勘，大溪區公所同意設置管制牌面，於平日上午7點至中午12點開放機慢車雙向通行，預計26日試辦。

    多位陳情人表示，大溪第一公有零售市場兩側民生路與民權路，是早上前往市場採購的重要道路，常常因標誌指示牌標誌不清，甚至無標誌引導遭受取締，罰單900元起跳。

    陳治文表示，大溪第一公有零售市場是大溪地區居民早上採買的重要市集，但兩側道路均為單行道，長期以來對年長者騎乘電動車、行動不便者進入市場採買相當不便，更有機車騎士因標誌指示牌標誌不清甚至無標誌引導，因逆向行駛被警察開單取締；考量劃設單行道已不符合實際使用，以及居民用路習慣及體恤年長者方便，地方民意建議市府交通局、大溪區公所盡速將標誌改善，開放民生路與民權路於早市的上午時段，可供機慢車雙向通行，但汽車等車輛仍維持單行道。

    交通局交通工程科表示，交通局將配合在康莊路與民權路口增設相關管制標誌，其餘市場內的管制牌面則由大溪區公所處理；大溪警分局南雅派出所也說，將於收到此次會勘記錄後，在相關部門交通牌面建置前，會用勸導代替舉發。

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路為單行道，造成採買不便。（記者李容萍攝）

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路為單行道，造成採買不便。（記者李容萍攝）

    市議員陳治文（中）辦會勘爭取設置管制牌面，開放機慢車雙向通行。（記者李容萍攝）

    市議員陳治文（中）辦會勘爭取設置管制牌面，開放機慢車雙向通行。（記者李容萍攝）

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路均規劃單行道造成採買不便，攤商和採買民眾向會勘人員爭取設置管制牌面，開放機慢車雙向通行。（記者李容萍攝）

    大溪第一公有零售市場兩側的民生路及民權路均規劃單行道造成採買不便，攤商和採買民眾向會勘人員爭取設置管制牌面，開放機慢車雙向通行。（記者李容萍攝）

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