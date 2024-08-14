房屋稅2.0上路 竹市4.2萬自住房屋未辦竣戶籍登記 小心沒了優惠稅率

房屋稅2.0上路，新竹市約有4.2萬自住房屋未辦竣戶籍登記，稅務局提醒注意須在114年3月24日前辦竣戶籍登記，才能繼續適用自住用優惠稅率。（記者洪美秀攝）

2024/08/14 23:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局表示，房屋稅2.0已在7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記要件，經統計竹市尚有4.2萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾須在114年3月24日前辦竣戶籍登記，才能繼續適用自住用優惠稅率。

稅務局表示，所謂自住房屋，係指個人住家用房屋，同時符合無出租或營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，且自113年7月起增加辦竣戶籍要件，才能適用自住優惠稅率。

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稅務局已透過官網、FB粉絲專頁等形式宣導，並對社區、公會、地政士、保險業者等機關團體分眾辦理講習，推出「稅務GAME BOYS」系列影片以及「房屋稅12345」5大密碼解鎖房屋稅新制，「1」為全國單一自住稅率降至1%；「2」是房屋稅納稅義務基準日為每年2月末日；「3」及「4」代表自住房屋要在明年3月24日前「辦竣戶籍登記」，繼續享自住優惠稅率，「4」也代表開徵前40日；「5」則是房屋稅5月開徵，經統計原約有5萬戶尚未辦竣戶籍房屋已下降至4.2萬戶。

稅務局提醒，尚未辦竣戶籍登記的自住房屋，最遲須於114年3月24日前（原定114年3月22日，適逢假日展延）辦竣戶籍登記，才可繼續享用自住用優惠稅率。如果戶籍沒遷入，稅率會從自住稅率1.2%（符合全國單一自住為1%），變為非自住稅率2.6%-4.8%，最大相差4倍之多，請提早做好節稅規劃。有問題可電洽：03-5225161轉401-418、0800-000321、1999。

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