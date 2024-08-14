大停水又來了！新竹市4.3萬戶20日停水23小時

大停水又來了！新竹市4.3萬戶20日到21日停水23小時！（記者洪美秀攝）

2024/08/14 21:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕自來水公司第三區管理處表示，因新竹第二淨水廠進行原水管修復工程，20日到21日新竹市將停水23小時，包括市區39個里停水、50個里減壓供水，停水戶達4萬3600戶，是近期停水範圍較大的日期，呼籲用戶提前儲水備用。

自來水公司三區處指出示，因新竹給水廠辦理「新竹第二淨水場1750mmPSCP原水管修復工程」，自8月20日中午12時至8月21日上午11時止，共計停水23小時，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，擇期辦理。

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此次受影響戶數及停水區域共39個里，約4萬3600戶受影響。水公司也提醒民眾停水用戶應提早儲水備用，並配合節約用水。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

自來水三區處指出，停水區域包括三民里、下竹里、中正里、仙宮里、光復里、光鎮里、公園里、南大里、南市里、南門里、寺前里、建華里、成功里、振興里、新光里、新興里、東勢里、東園里、東山里、東門里、榮光里、湖濱里、福德里、竹蓮里、綠水里、育賢里、親仁里、關帝里、頂竹里、高峰里、中央里、中山里、台溪里、曲溪里、石坊里、育英里、興南里、頂埔里、頂福里。

水壓降低區域則有前溪里、千甲里、埔頂里、建功里、復中里、復興里、文華里、武功里、水源里、立功里、豐功里、軍功里、錦華里、中興里、中雅里、仁德里、光田里、光華里、北門里、南勢里、古賢里、境福里、士林里、大同里、大鵬里、客雅里、崇禮里、文雅里、新民里、新雅里、武陵里、民富里、水田里、湳中里、湳雅里、潛園里、磐石里、福林里、西門里、西雅里、金竹里、金華里、金雅里、長和里、中埔里、埔前里、樹下里、牛埔里、虎山里、虎林里。

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