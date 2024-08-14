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    愛「劇」在一起 創世邀您守護弱勢植物人

    創世基金會板橋分院獲得愛心企業贊助公益兒童劇全台巡演。（記者翁聿煌攝）

    創世基金會板橋分院獲得愛心企業贊助公益兒童劇全台巡演。（記者翁聿煌攝）

    2024/08/14 15:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕創世基金會為籌建花蓮分院，與蘋果劇團合作，發起「愛劇在一起-『抓龍特攻隊』」公益兒童劇全台巡演活動，獲得眾多企業贊助，14日包括愛妮雅化妝品集團、燿華電子、志豐電子與蘋果劇團演員來到創世板橋分院，共同為活動宣傳，大家合力戳破巨大汽球，當紙片如雪花般落下，象徵愛心大爆發、齊心做公益，盼邀請家長帶領孩子一同響應，看劇之餘又能做公益，共同營造「善循環」的社會氛圍

    創世基金會板橋分院長李培菁表示，9月1日板橋場由愛妮雅化妝品率先拋磚引玉支持活動經費35萬元擔任主辦單位，熱心公益的燿華電子、志豐電子也各捐贈10萬元擔任協辦單位、社團法人新北市記帳士公會也贊助活動經費5萬元，盼藉此呼籲並凝聚各方愛心，共同幫助偏鄉弱勢植物人家庭。

    愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月表示，從小就帶著女兒參與各式公益活動，長期讓公益融入生活中，感到富足且快樂，因此鼓勵家長帶領孩子一起參與公益兒童劇活動，創造親子時光。

    蘋果劇團團長方國光指出，《抓龍特攻隊》運用不同身份階級的英雄式 故事情節，引發孩子好奇更容易進入劇情，以此鼓勵孩子不畏身分高低，打破性別框架，肯定自我價值，讓孩子從中體悟性別平等以及親情、友情的重要性，且培養孩子勇敢及感恩助人的精神。

    李培菁表示，「愛劇在一起」公益兒童劇，將在9月1日（六）15點半於樹林藝文中心演藝廳演出，捐款600元助建花蓮分院，即可索取入場券乙張，愛心專線：（02）8966-4306。

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