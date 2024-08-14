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    嘉市「有事青年實驗室」鬼月特展 邀你來試膽

    嘉市青年基地「有事青年實驗室」推出「驚夏，涼一嚇」鬼月特展微型展覽。（記者丁偉杰攝）

    嘉市青年基地「有事青年實驗室」推出「驚夏，涼一嚇」鬼月特展微型展覽。（記者丁偉杰攝）

    2024/08/14 15:36

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆7月鬼月到，嘉義市青年基地「有事青年實驗室」推出「驚夏，涼一嚇」鬼月特展微型展覽，帶你探索紅衣小女孩、椅仔姑、人面魚等知名恐怖傳說，也介紹供奉在神桌上的虎爺神尊傳奇，歡迎大家來試膽量，觀展可獲得平安符、平安水與精美好禮。

    「有事青年實驗室」位於友忠路，於2年前啟用，原本為1座近80年歷史的街友收容中心，翻新後成為提供青年交流、舉辦活動的基地，無償提供嘉市國高中職、大專院校借用場地，減輕學子辦理社團活動時的負擔，給予青少年社團展現自我的平台。

    鬼月特展由「有事青年實驗室」發起，邀請在地青年蔡佳蓁等人共同策展，主要探索台灣知名恐怖傳說，如紅衣小女孩、椅仔姑、人面魚等，展覽內容以輕鬆有趣方式介紹令人畏懼的傳說，更告訴大家自保的小技巧，展覽同時介紹有「神桌上的虎爺」之稱的朴子牛挑灣龍安宮黑虎將軍傳奇，讓你在參觀恐怖傳說之後，能有黑虎將軍的保佑。

    市府社會處表示，觀展好禮拿不完，打卡上傳鬼月特展相關照片，即可獲得「有事青年實驗室X嘉義城隍廟-綏靖侯平安水」；活動展區設互動小遊戲，找到有事青年實驗室的logo貼紙，即可獲精美小禮物。

    觀展後，在有事青年實驗室申請嘉市「智能櫃員機」驗證，填寫驗證申請書即可獲得插畫家SMART設計一卡通乙張，並可領取嘉義城隍廟綏靖侯平安符乙個。

    鬼月特展由青年蔡佳蓁等人共同策展，帶你探索台灣知名恐怖傳說。（記者丁偉杰攝）

    鬼月特展由青年蔡佳蓁等人共同策展，帶你探索台灣知名恐怖傳說。（記者丁偉杰攝）

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