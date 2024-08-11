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    台南永康臨柴頭港溪2民宅地基掏空 緊急灌漿化解危機

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

    2024/08/11 20:21

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，昨（10）日上午出現傾斜、地基掏空情形，台南市水利局緊急灌漿處理後，危機暫時解除，初步研判是自來水管線破裂導致，詳細原因尚待進一步釐清。

    昨天上午屋主發現住宅出現傾斜及地基掏空情形後，即向市議員林燕祝陳情，緊急聯絡自來水公司及水利局前往處理。林燕祝表示，地基遭掏空的2戶民宅中，有1戶無人居住，昨天現場勘查後初步研判，應是前幾天下雨導致地基流失，並將自來水管線拉扯破裂，而流出的自來水不斷沖刷，又加速地基流失，在自來水公司關閉水源，及水利局緊急灌漿至昨天晚間，防止地基繼續下陷，暫時解除危機。

    林燕祝表示，後續仍要進一步詳查，釐清原因，才能解決問題。

    張姓屋主指出，昨天接到房客通知房子突然傾斜後前往查看，看到一個大坑，地板出現裂縫，鐵門也打不開，相當嚇人，希望相關單位可以盡速協助處理。

    水利局專委王國安說，昨天現勘後初判掏空情況有往柴頭港溪方向擴大，經緊急混礙土灌漿處理後，已沒有持續掏空情況。

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

    台南市永康區中華西街2戶臨近柴頭港溪的民宅，疑因自來水管線破裂，出現傾斜、地基掏空情形，經緊急灌漿處理後，危機暫時解除。（民眾提供）

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