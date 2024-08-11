污水排入竹東圳！ 竹東某大型豪宅社區開發案被轟無視環保

圖為引發爭議的新竹縣竹東鎮上館地區某大型透天豪宅開發案出入大門，聯外道路窄小但是社區、住戶卻林立。（記者黃美珠攝）

2024/08/11 13:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣無黨籍縣議員林昭錡抨擊，竹東鎮某200多戶的豪宅社區開發案「好威」，竟在環境影響說明書中白紙黑字直指，未來社區每天生活的雨污水先囤儲在社區滯洪池，後趁下雨輾轉排入專供灌溉兼做寶山水庫引水道的竹東大圳去，無視環保、環境！他要求縣府不得通過本案，否則竹東圳水將遭污染危及下游農作，也勢必再引爆新竹人要喝好水的大戰。

林昭錡說，這個開發案存在已久，歷任縣長都沒有放行，他希望縣長楊文科也要重視予以否決。更何況這個開發案除有前述污染竹東圳的疑慮，工期內的交通、空氣污染等也直接衝擊竹東鎮的上館里，就算談開發，相關的配套、甚至回饋也都必須事先講清楚。

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縣府表示，這個多達236戶連棟透天豪宅的開發計畫，早在1994年前後就獲當時的縣府建設局同意許可開發，後因開發名稱不斷改變，研判是業主易手之故才影響進展。

大約去年底，本案為了興闢聯外道路和改善公共設施，使得開發的計畫範圍從原來不需要環評的10公頃以下，變成近13公頃。因實質開發範圍有變，且位於山坡地保育區內，所以須重新進入縣府地政處區域計畫委員會審議取得開發許可外，也要經縣府環保、農業2單位分就環境影響評估和水保計畫做審查。最近縣府環保局就為此針對本案的環境影響說明書，安排專案小組現勘和初審。

專案小組認為，開發區內的道路高低落差達10公尺，對所在山坡地的水保衝擊不小。更嚴重的是，區內欠缺排水管路，唯一堪用的就是距離不到50公尺的竹東圳，而業者環說書上也載明最終雨污水仍會排入竹東圳，這讓人相當憂慮。

另外專案小組也認為，基地的聯外道路窄小，周邊卻已多社區和居民，依業者所提計畫，施工期間光是出土的重車就至少2000車次起跳。

業者雖為解決前述出入問題，準備另闢蹊徑才會擴大開發面積，但計劃新闢的聯外道路卻緊鄰著新竹臺大分院生醫醫院竹東院區，潛藏可能干擾院方急、門診等的疑慮。

專案小組初審後做成決議，限期業者針對前述疑慮，確認後提出可行性的解決說明，同時也建議業者就整個開發計畫申請展延，或自行撤案放棄。

圖中鐵皮圍籬處，就是計劃要蓋大型連棟透天豪宅的基地，除了聯外道路窄小，業者因為基地欠缺排水管道，所以在環境影響說明書中，把灌溉為主、也是寶山水庫引水道的竹東圳當作該社區的雨污水排放管線引發質疑。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮上館地區申請開發的大型連棟透天豪宅就在新竹臺大分院生醫醫院竹東院區的上方，被環評委員們質疑，開發期間的施工車輛恐有干擾醫院的急門診等之虞。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員林昭錡（中）以環保為由，要求縣府直接否決掉竹東鎮上館地區的大型連棟透天豪宅開發案。（記者黃美珠攝）

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