專家不藏私 英仙座流星雨「拍攝攻略」看這裡

2018年的英仙座流星雨，圖的右上即為輻射點，可見流星從輻射點四處飛散。（圖由周銀王提供）

2024/08/11 13:28

〔記者蔡文居／台南報導〕2024英仙座流星雨將於明晚登場，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100顆，台南市天文協會榮譽理事長周銀王根據他多年的拍攝經驗，今天特別整理公布「2024英仙座流星雨拍攝攻略」，提供有興趣拍攝的民眾參考。

周銀王從事天文攝影約40年、目前在台南社大教授天文攝影，儘管年逾7旬，他對天文攝影依舊充滿熱情，還是經常上山下每，在台灣各地拍攝記錄各種天文奇景。

請繼續往下閱讀...

周銀王表示，2024英仙座流星雨每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100顆，今年最佳觀賞期是8/12下半夜到8/13清晨。因上半夜有月光影響，月亮約在23:00西沉，也就是說明天晚上11點過後，光害小，比較容易看到流星雨。

他表示，一般民眾如果不認得英仙座沒關係，一開始可先看東北方，13日凌晨2點後輻射點已有近40度的仰角，此時就往流星出現機率高的方位觀賞，哪邊多就看哪邊。如想拍攝流星雨，在平地稍有光害的地方，建議iso6400（感光值），光圈2.8，曝光約7秒；如果是在高山，建議iso1萬或1萬2000，光圈2.8，曝光7秒。依當下環境，如果過度曝光就減少秒數，如曝光不足則提高秒數。

他說，當天天氣，目前看起來台南七股海邊及玉山塔塔加都不是很好，他準備遠征台東拍攝，希望老天爺賞個晴夜，大家都能驚呀連連，拍好拍滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法