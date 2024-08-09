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每小時破百顆！英仙座流星雨極大將至 天文館曝最佳觀賞時機

今年觀賞條件最佳的大型流星雨—英仙座流星雨將達到極大期，台北天文館指出，8月12日晚間11點左右上弦月西沉後，隨著流星雨輻射點逐漸升高，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100，理想狀況下每小時實際可見60至80顆流星。（台北天文館提供）

今年觀賞條件最佳的大型流星雨—英仙座流星雨將達到極大期，台北天文館指出，8月12日晚間11點左右上弦月西沉後，隨著流星雨輻射點逐漸升高，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100，理想狀況下每小時實際可見60至80顆流星。（台北天文館提供）

2024/08/09 15:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年觀賞條件最佳的大型流星雨—英仙座流星雨將達到極大期，台北天文館指出，8月12日晚間11點左右上弦月西沉後，隨著流星雨輻射點逐漸升高，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100，理想狀況下每小時實際可見60至80顆流星，館方也將透過官方Youtube頻道，於星況良好的高山地區直播流星雨實況，並搭配專業解說。

天文館指出，英仙座流星雨的特色是流星速度極快，而且明亮的火流星數量為所有流星雨之冠。據統計，每年英仙座流星雨期間平均出現約95顆火流星，遠高於第二名雙子座流星雨的70顆。而英仙座流星雨另一個特色是，在極大期的前後一日，數量仍可達30顆以上，相當於一場中型的流星雨。

天文館說，英仙座流星雨與1月的象限儀座、12月雙子座流星雨並列為年度三大流星雨，每小時天頂數量皆達百顆，不過相較其他兩者，英仙座流星雨出現在暑假的涼爽夜晚，最適合觀賞。

此外，今年雙子座流星雨極大期適逢滿月，觀賞條件不佳，想欣賞精彩的流星雨盛況的民眾，可以把握12日夜至13日凌晨的機會！

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