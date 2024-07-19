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天文迷注意！7/20週六凌晨 最美星團碰明亮行星

火星木星與昴宿畢宿星團。（台北天文館提供）

火星木星與昴宿畢宿星團。（台北天文館提供）

2024/07/19 19:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天文館指出，明（20日）凌晨時分，夜空中最美麗的「昴宿星團」與「畢宿星團」將與明亮易辨的火星與木星，各以約5度間距平行排列，於東方天空勾勒出由行星和星團構成的矩形，是藉由明亮行星辨認、觀賞這兩個星團的好機會；此外，7月22日還有「水星東大距」，此前後數日傍晚，久未相遇的水星和金星這兩顆內側行星，終於將在西方低空重逢。

天文館表示，目前亮度0.9等的火星以及-2.1等的明亮木星都位於金牛座，凌晨1點左右從東方升起，雙雙進入最佳觀賞期。在週末的凌晨，它們恰好接近肉眼可見的「昴宿星團」與「畢宿星團」，成為辨識這兩個夜空中最美星團的極佳指引。此後火星、木星將逐日接近，至8月15日大接近，是另個不可錯過的天象美景。

此外，自7月16日水星於日落時達最大仰角，至22日「水星東大距」的期間，都是今年觀賞水星的最佳時機，晚間七點逐漸轉暗的西方天空中不難觀察到亮度0.4等的水星，而右下方另一顆亮達-3.7等的是金星，在目光中以雙筒望遠鏡更容易找到，是一舉觀賞兩顆太陽系內側行星的好機會。此後，水星將逐漸靠向太陽，退出傍晚的天空舞台，由金星接棒西方夜空，持續至年底。

週六凌晨，夜空中最美麗的「昴宿星團」與「畢宿星團」將與明亮易辨的火星與木星，各以約5度間距平行排列，於東方天空勾勒出由行星和星團構成的矩形。（台北天文館提供）

週六凌晨，夜空中最美麗的「昴宿星團」與「畢宿星團」將與明亮易辨的火星與木星，各以約5度間距平行排列，於東方天空勾勒出由行星和星團構成的矩形。（台北天文館提供）

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