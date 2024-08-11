豐原慈濟宮建醮修繕遭質疑破壞龍柱 主委：彩繪是保護避免風化

豐原慈濟宮配合300年建醮，「大興土木」修繕彩繪廟前門面，奐然一新，但也引來正反兩面不同看法。（記者歐素美攝）

2024/08/11 13:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原慈濟宮配合年底將進行300年建醮盛典，最近「大興土木」進行廟內外彩繪，文史工作者質疑廟方以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，可能嚴重傷害石柱本身結構，讓百年文物毀於一夕。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，趕在建醮前進行20年1次的修繕是慈濟宮的傳統，而且都經委員會表決通過，彩繪是保護龍柱避免其繼續風化。

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文史工作者表示，慈濟宮最具歷史藝術價值的文物，以四對觀音山石所雕製的龍柱為最，分別位於三川殿前步口、後步口、正殿、後殿。其匠師為蔣稍、辛阿救，都是當時修繕會正總理張麗俊於日治大正年間，自北港、艋舺等全台各地敦聘的一流匠師所做，堪稱與北港朝天宮媲美的佳作。

文史工作者指出，慈濟宮三川殿前步口（廟前）龍柱目前被廟方以現代化學油漆粉刷，且要在石雕龍柱粉彩，已嚴重損害古蹟文物，且有可能嚴重傷害石柱本身結構，日後恐無法清除復原，讓百年文物毀於一夕；還有民眾質疑慈濟宮粉刷龍柱，1柱要價200萬元，重建1柱也不過百萬元，質疑廟方「捐款太多沒有地方花」，重新彩繪「畫蛇添足」。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，廟方因將於年底舉行300年建醮活動，進行全面修繕，主要以廟前四周的門面為主，龍柱1柱200萬元，是信眾認養建醮費用，並非實際彩繪龍柱的費用，慈濟宮20年建醮1次，廟方都會在建醮前全面修繕廟內外，讓媽祖有個好的棲身之所，這是傳統，20年前修繕費用約1800萬元，今年修繕費用也差不多。

陳誌鋒指出，慈濟宮部分建築因原有材料老舊風化，石塊崩落，廟方除了補強修繕，彩繪可以增加保護作用，避免其繼續風化，這次修繕彩繪以三川殿、觀音殿及四周牆面設施等門面為主，廟方經費只要超過50萬元，就要經全體委員表決通過才能施作，絕未隨便浪費。

豐原慈濟宮三川殿牆面風化剝落。（記者歐素美攝）

豐原慈濟宮廟前龍柱進行彩繪，引發爭議。（記者歐素美攝）

豐原慈濟宮龍柱彩繪等由民眾認捐，廟方表示，認捐金額以建醮為主，並非實際彩繪金額。（記者歐素美攝）

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