為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東縣政府與高餐大推動 「台東部落食尚」 邀國際主廚交流

    台東縣府推廣「部落食尚」多年，讓遊客體驗部特色美食。（記者黃明堂攝）

    台東縣府推廣「部落食尚」多年，讓遊客體驗部特色美食。（記者黃明堂攝）

    2024/08/11 13:02

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為推廣縣內原住民族創新料理及特色旅遊，推廣「台東部落食尚」多年，今年進一步與國立高雄餐旅大學攜手，以輔導課程及行銷宣傳等方式，提升原民餐食的服務品質，讓更多人認識台東美味。

    縣政府原住民族行政處表示，「台東部落食尚」品牌推出至今年已經是第6年了，目前共有28家餐廳參與，今年由國立高雄餐旅大學協助執行，藉由高餐大餐飲培力與跨界交流，讓部落餐飲美食迸發出新滋味，今年將安排部落食尚店家廚人親赴高餐大藍帶廚藝卓越中心參與培訓課程，與國際級主廚交換廚藝。

    高餐藍帶總經理游明鳳說，高餐藍帶中心跟著「台東部落食尚」品牌，於7月起走訪近40家部落餐飲店家，發現原住民族料理不僅是承襲傳統飲食文化精神，使用在地食材更兼具環境永續的行動，從傳統的框架中跳脫，發展出極具現代感的餐飲概念，翻轉原住民族料理的既定印象。從食材挑選、擺盤美學、口味升級和永續環保的堅持都讓人印象深刻，迫不及待地想邀請法國藍帶的主廚們到現場享用。

    原民處進一步說明，與高餐藍帶的交流不是把原住民族飲食變成法國菜，而是從跨文化的碰撞之中，形塑無限可能和有趣的發想，成果相當值得期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播