台東縣政府與高餐大推動 「台東部落食尚」 邀國際主廚交流

台東縣府推廣「部落食尚」多年，讓遊客體驗部特色美食。（記者黃明堂攝）

2024/08/11 13:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為推廣縣內原住民族創新料理及特色旅遊，推廣「台東部落食尚」多年，今年進一步與國立高雄餐旅大學攜手，以輔導課程及行銷宣傳等方式，提升原民餐食的服務品質，讓更多人認識台東美味。

縣政府原住民族行政處表示，「台東部落食尚」品牌推出至今年已經是第6年了，目前共有28家餐廳參與，今年由國立高雄餐旅大學協助執行，藉由高餐大餐飲培力與跨界交流，讓部落餐飲美食迸發出新滋味，今年將安排部落食尚店家廚人親赴高餐大藍帶廚藝卓越中心參與培訓課程，與國際級主廚交換廚藝。

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高餐藍帶總經理游明鳳說，高餐藍帶中心跟著「台東部落食尚」品牌，於7月起走訪近40家部落餐飲店家，發現原住民族料理不僅是承襲傳統飲食文化精神，使用在地食材更兼具環境永續的行動，從傳統的框架中跳脫，發展出極具現代感的餐飲概念，翻轉原住民族料理的既定印象。從食材挑選、擺盤美學、口味升級和永續環保的堅持都讓人印象深刻，迫不及待地想邀請法國藍帶的主廚們到現場享用。

原民處進一步說明，與高餐藍帶的交流不是把原住民族飲食變成法國菜，而是從跨文化的碰撞之中，形塑無限可能和有趣的發想，成果相當值得期待。

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