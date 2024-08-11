今明2天午後山區防大雨 週四後低壓接近天氣不穩

氣象署公布未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2024/08/11 12:48

〔記者蔡思培／台北報導〕今明2天受西南風影響，午後各地山區有局部大雨發生機率。中央氣象署表示，週四後受低壓帶影響，天氣較不穩定，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨發生，其他地區則有零星短暫陣雨。

氣象署預報員林定宜表示，今明2天受西南風影響，午後各地山區有局部大雨發生機率，明天在西半部、花東、各地山區午後注意局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

週二、週三西南風減弱，各地為多雲天氣，但清晨至上午受海陸風幅合作用影響，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，各地局部短暫雷陣雨，山區可能有局大雨發生。

週四至週六，台灣受低壓帶影響，天氣較不穩定，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨發生機率，其他地區是零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，未來一週各地多在32至36度間，週四至週六受低壓帶影響雲較多，溫度略降2至3度。

林定宜表示，日本附近雖有瑪莉亞颱風，但對台灣沒有影響，可能侵入日本東北部。距離台灣約2600公里的日本東南方海面還有一個熱帶低氣壓，可能在今天或明天發展為輕度颱風，但也是往日本移動，對台灣沒有影響。

未來1週各地高溫多在32至36度。（圖由中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法