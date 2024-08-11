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    台南1週捕獲2隻 雨傘節出沒住家騎樓嚇壞民眾

    這隻雨傘節出現在民宅的騎樓前，因地面長有雜草，在夜晚並不怎麼明顯。（圖由鄭琨諺提供）

    這隻雨傘節出現在民宅的騎樓前，因地面長有雜草，在夜晚並不怎麼明顯。（圖由鄭琨諺提供）

    2024/08/11 12:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕雨傘節為台灣6大毒蛇之一，今年台南出現頻率特別多，對蛇類研究有興趣的鄭琨諺在1週之內已捕獲2隻，1隻在台南市北區北成路，另1隻則在安南區公學路5段。他表示，今年雨傘節特別多，老一輩的人說今年可能「大出」，提醒民眾小心，如遇到不要去騷擾牠。

    本月9日晚上，1隻長約5、60公分的雨傘節出現在安南公學路5段一戶民宅的騎樓前，地面有水錶因潮濕又長有雜草，屋主小孩晚上在騎樓找尋掉落的耳機，而意外發現這隻雨傘節，讓他嚇了一大跳。

    鄭琨諺表示，他接獲通報趕往，發現雨傘節還在原處。牠屬於夜行性，生性害羞，晚上只要燈光一照，牠就原地不動，有時身體則捲成「8」字型，然後把頭藏起來。由於牠毒性很強，且是神經毒，被咬到後果不堪設想，因此他特別戴上厚重手套才捕捉，並交給農業局處理。

    鄭琨諺說，前幾天，他也在北區北成路一戶民宅車庫也捕獲1隻雨傘節幼蛇，這1週已捕獲2隻，這時節數量明顯增多，依老一輩的人經驗，今年雨傘節可能會「大出」。雨傘節與眼鏡蛇都是平地常見的毒蛇，不過，雨傘節比較膽小害羞，像小女生一樣溫馴，民眾發現後只要不去騷擾牠，牠是不會主動攻擊人。

    根據南市農業局統計，今年上半年，南市捕獲的6大毒蛇，以眼鏡蛇417隻最多，其次為雨傘節138隻、龜殼花118隻、赤尾青竹絲62隻，鎖鏈蛇和百步蛇則未有捕獲記錄。

    雨傘節毒性強，且是神經毒，但生性膽小害羞。（圖由鄭琨諺提供）

    雨傘節毒性強，且是神經毒，但生性膽小害羞。（圖由鄭琨諺提供）

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