竹縣2校環境改善工程 獲國家卓越建設獎肯定

新竹縣中山國小新校舍外型一掃傳統學校方正嚴肅的形象。（圖擷取自竹縣府官網）

2024/08/11 10:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣公共工程品質再獲肯定！中山國小校舍拆除重建興建工程、竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫，各自獲頒「2024國家卓越建設獎」最佳規劃設計類的金質獎和優質獎。其中中山國小的校舍工程今年6月才剛捧回全國建築園冶獎。

縣府教育局表示，中山國小校舍工程包含幼兒園的打造，總共投入近1.8億元，完工後，校方將擁有結合藝術、自然環境以及人文的全新A棟校舍，這讓這所已有80年「老靈魂」的校園綻放新的活力。

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中山國小新校舍的規劃設計之所以獲得青睞，主要是一掃傳統學校方正嚴肅的形象，運用曲線設計跟大地產生連結，堆疊出充滿層次的空間感，也營造出富有趣味性的光影變化，把校園生態特色貓頭鷹融入設計，引導學生探索、觀察。

至於竹北國中部分，目前學校周圍僅前門兩側有人行道，但人行環境零碎、欠缺串連且鋪面老舊。縣府爭取中央補助後投入2532萬元，不僅改善前述既有人行道以符合無障礙通行環境，另在東側的國興街跟後方的新民街也都新設人行道，使該校未來可以擁有ㄇ型串聯的人行空間。

縣府教育局表示，他們在設計時不僅考量優化傳統人行空間，還把交通工具接送學生的需求也納入考量，並同步提升校園周邊步行安全，像是：配合人行道更新而擴大路口行人停等空間，使行穿線退縮，改善行人專用號誌等。

縣府希望透過健全步行環境與附屬設施的設計，提升竹北國中周邊聚落重要生活道路的服務品質，目前正施作中，計畫要趕在9月開學前完工。

新竹縣竹北國中人行環境改善後，可望一併優化周邊聚落的人行通行安全。（圖擷取自竹縣府官網）

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