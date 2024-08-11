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    改善埔里三大易壅塞與肇事路口 埔里工務段出手了

    埔里鎮信義路鄰近西安路1段路口進行中央分隔島縮減工程，多出空間將在信義路雙向增設左轉專用車道。（記者佟振國攝）

    埔里鎮信義路鄰近西安路1段路口進行中央分隔島縮減工程，多出空間將在信義路雙向增設左轉專用車道。（記者佟振國攝）

    2024/08/11 09:41

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區信義路與西安路1段路口車流量大，成為鎮內三大易壅塞與肇事路口，公路局埔里工務段最近則是將信義路上的中央分隔島縮減，將增加信義路雙向左轉西安路1段的專用道，可避免左轉車影響主線通行，讓交通更順暢。

    埔里鎮信義路與西安路1段、中山路1段與信義路（地理中心碑）及中山路3段崎下，因有重要道路或多條道路交會，交通繁忙，也常有交通事故發生，列為埔里市區3大易壅塞、易肇事、影響行人安全的路口。

    其中信義路與西安路1段路口，因是聯繫市區與國6埔里交流道重要樞紐，信義路雙向左轉西安路1段的車流相當多，現階段路口採取多時相交通號誌分流，但等待左轉車輛仍會影響主線行車，內側車輛得切出外側車道閃避，經常引發事故。

    最近公路局埔里工務段展開路口改善工程，將信義路的中央分隔島縮減，多出的空間讓信義路雙向能增加1個左轉專用車道，現有交通號誌也會配合更新，未來信義路左轉西安路1段接國6埔里交流道或信義路左轉西安路1段進市區車輛，儘量不影響主線直行車流，提升行車順暢。

    至於地理中心碑、崎下等2個易壅塞路口，埔里工務段也計劃在今年底前陸續透過交通設施更新進行改善，一次解決市區3大瓶頸路口。

    埔里鎮信義路左轉西安路1段接國6埔里交流道的車流量大，未來會增設左轉專用車道，提升主線直行車流順暢。（記者佟振國攝）

    埔里鎮信義路左轉西安路1段接國6埔里交流道的車流量大，未來會增設左轉專用車道，提升主線直行車流順暢。（記者佟振國攝）

    埔里鎮信義路左轉西安路1段進入市區車輛，未來也有左轉專用道可用。（記者佟振國攝）

    埔里鎮信義路左轉西安路1段進入市區車輛，未來也有左轉專用道可用。（記者佟振國攝）

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