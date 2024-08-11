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    今仍晴熱午後有雷雨 吳德榮：大低壓環流再持續1週

    今仍晴熱，要注意防曬、防中暑，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地。（資料照）

    今仍晴熱，要注意防曬、防中暑，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地。（資料照）

    2024/08/11 09:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）晨中南部有局部陣雨或雷雨，各地區平地最低氣溫約在23、24度之間，今仍晴熱，要注意防曬、防中暑，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響大部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率，應注意劇烈天氣。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，「大低壓環流」環境將再持續1週，台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與「陸風」的輻合、午後地表的加熱，皆能激發強對流，伴隨局部大雷雨；今日各地區氣溫為：北部24至36度，中部24至35度，南部24至32度，東部23至36度。

    明至週六（12至17日）最高氣溫稍降、仍偏熱，台灣水氣再增多，大氣不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，中南部有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣。

    在熱帶擾動部分，輕颱「瑪莉亞」在日本東方海面，向西北西，今晚至明日侵襲日本本州北部，再進入日本海另一熱帶低壓在日本東南方海面，順著「大低壓環流」偏北轉西北移動，模式模擬顯示還有更多擾動在其中發展，並受其導引，皆無侵台機率。

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