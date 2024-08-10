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台南另類「做16歲」！親近藝文展演「轉大人」

街舞表演團體現場示範教學，與民眾熱情互動。（記者洪瑞琴攝）

街舞表演團體現場示範教學，與民眾熱情互動。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/10 19:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「做16歲」以藝術致敬青春！南市政府與台積電文教基金會合作舉辦「16歲正青春藝術節」，今（10）日起兩天在台南文化中心熱鬧展開，現場有築夢市集，還有10組表演團隊輪番拚場尬舞，十分精彩。

市長黃偉哲表示，「16歲正青春藝術節」將台南「做16歲」的傳統禮俗轉化成當代成年禮，今年已邁入第10年，青少年以親近藝文展演的方式「轉大人」。感謝台積電基金會大力支持，結合劇場表演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等系列活動，提供青少年多元藝術。

現場近60個攤位的築夢市集，邀請台南高商、台南女中、聖功女中、南台科大、台南大學等校園學子加入，為現場增添青春氛圍。值得一提的是，築夢市集鼓勵年輕人勇敢追夢，於臉書留言可參加現場的抽獎活動「築夢基金」，活動設定累進獎金機制，每到準點就抽獎，最高獎金現金1萬元。

表演卡司陣容包括榕幫的嘻哈饒舌、水管阿民的街頭音樂、黃笙耘的特技與鼓樂、肆舞藝的雙人特技秀、Made of Funk&We Jam帶來專業街舞等，以及新生一號劇團帶來即興喜劇《超即青》，令觀眾大笑開懷。

此外，台南文化中心假日廣場配合藝術節，邀請2024台南新藝獎得主吳建興展出作品《堆鐵》。作者透過考據黑手產業，解構車身和汽車流線設計，並帶入自身家族產業經歷，轉化為堆疊形式《堆鐵》，象徵做為16歲成年的開始，一如在追求夢想路上，需要層層堆疊與累積，未來也由自己一手創造。吳建興也將遠赴日本佐渡島所參與「2024銀河藝術祭」，為國爭光。

台南「16歲正青春藝術節」，今日在台南文化中心熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

台南「16歲正青春藝術節」，今日在台南文化中心熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

2024台南新藝獎得主吳建興於台南文化中心假日廣場展出作品《堆鐵》。（記者洪瑞琴攝）

2024台南新藝獎得主吳建興於台南文化中心假日廣場展出作品《堆鐵》。（記者洪瑞琴攝）

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