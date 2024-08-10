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竹市首場竹塹盃電競大賽 線下總決賽「BP禁選手」隊奪冠

竹市首場竹塹盃電競大賽，線下總決賽圓滿落幕。（市府提供）

竹市首場竹塹盃電競大賽，線下總決賽圓滿落幕。（市府提供）

2024/08/10 18:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市首次辦理竹塹盃電競大賽，經過7天百隊線上海選賽事，線下總決賽今天在新竹市立體育館開打，兩支晉級隊伍「BP禁選手」及「貢丸盃冠軍」進行冠亞軍決賽對抗，最終由「BP禁選手」隊以3：1奪冠。

今日更開放現場觀眾參與「市民互動友誼賽」，炒熱賽場氣氛。休息時間穿插的抽獎活動，提供電競好禮如Switch、電競耳機等豐富獎品。

活動現場有竹塹盃活動大使「筠熹」、傳說對決實況主「曾甜」，以及2024世界冠軍戰隊的「班尼」及「可愛」，還有陣容堅強的轉播團隊主播「評哥」及賽評「俊杰」，更有特別扮裝成傳說對決角色艾琳及艾瑞的2位美麗cos女神「喵少」及「小貓」，為比賽現場增添熱鬧氛圍。

日前四強賽時，由「FK」、「BP禁選手」、「貢丸盃冠軍」、「這是沒有東泰子明」等四支隊伍對決，脫穎而出的兩支隊伍「BP禁選手」及「貢丸盃冠軍」則在現場對決，由知名電競主播賽評 Peter 評哥 及 ANK 俊杰，進行精彩線上轉播，經過激烈對戰後，最終由「BP禁選手」隊以3：1的好成績榮獲冠軍，一舉奪得6萬元獎金，「貢丸盃冠軍」亞軍4萬元獎金，期待明年再與電競好手們相聚。

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