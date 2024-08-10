狂打20多通電話才搶到名額 中市小小警察營萌娃騎哈雷扮神探

女童騎哈雷警用機車開心擺拍。（記者張軒哲攝）

2024/08/10 14:05

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假期間，各種學童職業體驗營受家長青睞，立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢、吳建德、賴朝國攜手主辦「熊麻吉小小警察體驗營」，自8月起每週六於台中市警察局大雅分局隆重登場，活動共規劃8梯次，計360名額瞬間搶光。大雅劉小姐為她的小一及大班兒女報名活動，她笑稱，撥打20多通電話才搶到名額，孩子們興奮得昨晚幾乎無法入睡，拍了許多小警察制服照片珍藏。

楊瓊瓔今日早晨親臨開幕活動，與小朋友們闖關同樂，對大雅分局的精心策劃表示感謝，她也強調，維護法治觀念與紮根至關重要，希望孩子們能在遊戲中愉快地學習守法，並留下難忘的暑假回憶。

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「熊麻吉小小警察體驗營」專為幼兒園大班至國小三年級學童設計。大雅分局精心安排警察勤務介紹、警用裝備展示、小小刑事鑑定體驗、模擬交通指揮、哈雷機車試乘及犯罪預防宣導等多項互動遊戲關卡，內容豐富多元。學童換穿特製迷你版警察制服，逐一完成各項挑戰，最熱門的是騎乘迷你版哈雷機車，平衡感不太好的學員不斷偏離規劃的車道，過程笑料百出，家長也紛紛拿出手機拍照，場面歡樂。

小警察營吸引萌娃報名。（記者張軒哲攝）

小警察營萌娃騎乘小哈雷機車。（記者張軒哲攝）

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