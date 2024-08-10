懷念詩人醫師曾貴海 高市府舉辦「唯有堅持」紀念展回顧守護台灣一生

詩人醫師曾貴海6日逝世，高雄文學館推出紀念展追憶他用文字守護台灣的一生。（記者黃佳琳攝）

2024/08/10 13:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕身兼詩人、醫師，和社會運動者等多元身份的詩人醫師曾貴海6日逝世，享壽78歲，為了感念他長年以筆和行動陪伴著臺灣人，並為高雄的文化生態發展帶來許多貢獻，高市府在高雄文學館二樓推出「唯有堅持」紀念展，透過文字和影像，閱讀並感受他對於土地的濃厚情意。

市長陳其邁指出，學生時代曾參與曾貴海與盧友義發起的「復活高屏溪運動」，啟發他對公共事務的關懷；謝謝這個時代有文學家曾貴海，以社運號角吹響對土地的摯愛。他邀請市民朋友來到文學館，閱讀他一封封寫給臺灣，以及高雄這座城市的情書，字字深情似海。

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陳其邁率領市府團隊，立法委員李昆澤、許智傑、黃捷，高雄市議員邱俊憲、林智鴻、郭建盟、湯詠瑜及各界好友均出席致意，並把過去曾貴海贈予他的墨寶〈瀑布〉一詩對話，在紀念展寫下「山林詩歌是大地母親的聲音」，表達自己對曾醫師無限的思念。

曾貴海醫師曾在2017年榮獲第七屆客家終身貢獻獎，身為客家子弟，曾醫師不以客家族群身份為限，在行醫之餘，關注高雄環境議題，積極投入社會運動和環保運動，從催生衛武營公園運動、保護高屏溪、高雄中央公園改造等，引領南臺灣綠色運動風潮。對於客家事務，曾醫師常是責無旁貸，從美濃反水庫運動、搶救屏東宗聖公祠到保護佳冬楊氏宗祠及客庄社造運動，發揮其公民運動領袖之影響力，是轉動社會文化美好與善的力量。

文化局長王文翠表示，為了讓大家追憶曾醫師，特別安排於高雄文學館這個曾醫師最熟悉的場地，陳列曾貴海醫師大事紀、社會運動參與、歷年著作年表與文學創作出版品，讓大眾藉由現場文字影音，深入認識這一位醫病醫人醫社會的公民運動典範。現場並由「紅木屐合唱團」獻唱曾貴海作詞、陳武雄作曲的歌謠《萬年溪水萬年遊》，向曾醫師守護環保生態的精神致敬。

文化局表示，即日起至23日，每日早上10點至下午5點，邀請市民朋友共同來到高雄文學館懷念作家，讓大家可以相信文字的力量，展書閱讀曾貴海留給這片土地的綠色之夢。

詩人醫師曾貴海6日逝世，高雄文學館推出紀念展追憶他用文字守護台灣的一生。（記者黃佳琳攝）

詩人醫師曾貴海6日逝世，高雄文學館推出紀念展追憶他用文字守護台灣的一生。（記者黃佳琳攝）

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