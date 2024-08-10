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相隔3千公里異地同名 北海道安平町首度參與台南做16歲

與安平同名的日本北海道安平町，町長及川秀一郎與議員等10多人特地前來參加台南做16歲活動。 （記者王姝琇攝）

與安平同名的日本北海道安平町，町長及川秀一郎與議員等10多人特地前來參加台南做16歲活動。 （記者王姝琇攝）

2024/08/10 13:17

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平開台天后宮今天舉辦做16歲「成功啟航．穿越台南400」活動，除有400名學子在家長陪同下冒雨參與，另外與安平同名的日本北海道安平町，町長及川秀一郎與議員等10多人特地前來共襄盛舉。

安平開台天后宮做16歲今年以「成功啟航．穿越台南400」為主題，除遵循古禮科儀，祭拜祈福、戴狀元帽躦出「鳥母宮」象徵「轉大人」迎向成年、侍親奉茶，還透過古都掌中劇團演繹台灣墾拓史和安平媽的由來，緊接著安排「成功啟航」搭船遊大員港，讓學子透過布袋戲、遊台江等方式認識台南歷史演變，期許學子們能珍視傳統、開創當代、展望未來。

此外日本北海道安平町代表一行10多人也前來觀摩進行交流，南市安平區與北海道安平町相隔3千多公里，因異地同名而結緣，雙方於去年正式簽訂友好交流協定。天后宮總幹事林國明說，這是北海道安平町首度參加做16歲活動，對於台南特有的傳統習俗與傳承，感到相當具歷史與文化意涵，尤其當父母親接受孩子們的奉茶、互相擁抱，也讓他們感動不已。

市長黃偉哲說，做16歲是台南特有傳統習俗，也是人生特殊的里程碑，象徵學子邁向成年，開始承擔更多責任、迎接更多挑戰，也歡迎來自日本的友人共襄盛舉；今年適逢「臺南400」，除將名額擴增至400人外，同時首次推出「線上做16歲成年禮」體驗，已有近百人報名，讓外縣市及海外學子能突破地域限制共同參與，也希望透過多元管道讓大家感受台南獨特的成年古禮文化。

林國明說，以藝術意象創作的「鳥母宮」已成為安平做16歲的獨特標誌，今年廟方特別安排「亮化」鳥母宮，每晚6到10點會點亮鳥母宮增添夜間色彩活絡夜間經濟，期盼藉由民俗活動，吸引更多觀光客造訪，感受台南獨特的城市風貌。

學子戴著狀元帽躦出「鳥母宮」，象徵「轉大人」迎向成年。 （記者王姝琇攝）

學子戴著狀元帽躦出「鳥母宮」，象徵「轉大人」迎向成年。 （記者王姝琇攝）

參與做16歲的學子們參香祭拜祈福後進行侍親奉茶，場面溫馨感人。 （記者王姝琇攝）

參與做16歲的學子們參香祭拜祈福後進行侍親奉茶，場面溫馨感人。 （記者王姝琇攝）

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