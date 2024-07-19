台南做16歲名額秒殺 首推線上體驗最高可獲5000元購物金

台南做16歲名額秒殺，今年首推線上體驗最高可獲5000元購物金，鼓勵各地學子報名參加。（記者王姝琇攝）

2024/07/19 11:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南16歲成年禮「成功啟航．穿越臺南400」活動將於8月10日在安平開台天后宮登場，400個名額釋出即秒殺，為此廟方攜手民政局首度推出「線上做16歲」體驗，即日起報名開放到年底，讓國內外學子也能突破地域限制參與台南特有成年禮。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，每年做16歲活動參與人數都大爆滿，今年適逢「臺南400」名額擴增至400個，但仍被秒殺，為此特地提前規劃「線上做16歲」體驗；參加者可透過上傳完成自我挑戰照片，即可獲得電子憑證，憑證可換取獎勵並獲抽獎資格，最高可獲5000元文創購物金。

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安平開台天后宮主委盧友禮指出，今年活動以「成功啟航．穿越臺南400」為主題，除遵循古禮進行科儀之外，更安排掌中劇達人黃冠維運用巧思創意編撰精彩歷史大戲，讓參與學子透過布袋戲演出認識台南歷史演變；另安排搭船遊安平港進入古都，沉浸式體驗穿越台南府城。

此次民政局結合安平開台天后宮透過參拜祈福、古禮科儀、景點參訪搭船遊台江等方式，讓青少年培養家庭倫理、了解生長環境、接觸在地文化。市長黃偉哲說，台南擁有超過1600家寺廟，宗教文化結合傳統習俗與民眾生活兼容並蓄，台南做16歲的傳統習俗，本質也蘊含著崇天敬神、飲水思源的意義，也呈現家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感，是台南自古禮來重要的傳統節慶禮俗。

民政局長姜淋煌表示，今年做16歲首次架構線上體驗，讓外縣市和國外學子能共襄盛舉；更能透過網路向世界介紹台南豐富的歷史、文化與美食，同時呼應「一起台南．世界交陪」的臺南400核心精神。只要年滿15至18歲的青少年都可以參加，藉由上傳證明自己完成挑戰的照片，例如爬山、游泳、賽跑等，象徵通過考驗不畏艱難隊便，為做16歲成年禮留下獨特美好的回憶。

今年台南做16歲活動以「成功啟航．穿越臺南400」為主題，祭出豐富的完成禮。（記者王姝琇攝）

台南16歲成年禮「成功啟航．穿越臺南400」活動將於8月10日在安平開台天后宮登場。（記者王姝琇攝）

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