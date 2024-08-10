國土法明年4月上路 高市都發局邀學者講解日本經驗

都發局吳文彥局長說明國土計畫上路後面臨的挑戰。（記者王榮祥翻攝）

2024/08/10 13:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕國土計畫法將於明年4月30日上路，屆時區域計畫法將不再適用，為使高市府都市發展局同仁深入了解國土計畫體系與配合法令推動，特別邀請成功大學教授陳秉立、以「日本國土空間治理架構下土地利用機制和制度」為題，深入剖析日本在國土利用方面的先進經驗。

都發局長吳文彥表示，國土計畫上路後將面臨許多挑戰，例如各地方資源分配、劃設為農業發展地區的土地利用限制等，針對民眾需求，市府勢必需要提出因應的相關配套措施勢。

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他提到鄰近的日本是第一個提出國土空間規劃的國家，自1950年就透過推動國土總合開發計畫、和國土利用計畫雙軌制度指引全國空間規劃，就部門間協調、資源分配、地方團體溝通及土地管理制度等，有許多層面值得國內借鏡。

陳秉立則詳細介紹日本戰後為有效利用國土資源、合理配置人口與產業發展區位，從社經、文化、自然等綜合觀點訂定開發政策，包括1950年訂定國土總合開發法，到2005年更名為國土形成計畫法，對未來國土發展描繪遠景，從國家資源分配及因應全球化區域競爭，訂定指導性、綱要性的計畫，以及雙軌並行1974年訂定的國土利用計畫法，確立土地利用基本計畫體系，劃分國土為都市地區、農業地區，森林地區、自然公園地區、自然保全地區等。

針對南部半導體S廊帶形成，陳秉立分享日本國土空間治理實際作法，包含在計畫形成前及先透過部門協調確認區域土地利用適宜性，透過在都市開發地區徵收都市稅確保建設資源充足，並讓適宜發展農地劃設農業振興區域，優先投入農政資源維護農地農用。

都發局說明，本次講座分享將作為後續國土計畫上路後，本市國土計畫滾動檢討的依循，高市府國土計畫審議會也已審議通過高雄市國土功能分區圖草案，地政局也計畫在8月7日將本市國土功能分區圖及使用地土地清冊，提送內政部審議核定。民眾可上網透過高市府建置「高雄市國土計畫」及「高雄市國土功能分區」專網，了解目前審議進度及查詢自己土地國土功能分區草案劃設情形。

陳秉立教授詳細介紹日本國土空間治理架構。（記者王榮祥翻攝）

國土計畫系列講座現場。（記者王榮祥翻攝）

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