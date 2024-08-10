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領限量版奧運冠軍帽！順澤宮再現排隊人龍

順澤宮限量奧運冠軍帽，有羽球及台灣NO:1圖案。（資料照）

順澤宮限量奧運冠軍帽，有羽球及台灣NO:1圖案。（資料照）

2024/08/10 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣羽球好手王齊麟、李洋，在巴黎奧運羽球男雙決賽奪下金牌，彰化縣埔鹽順澤宮特別訂製2000頂具有羽球冠軍圖案和「台灣No.1」的冠軍帽，今天上午開始發放，250頂迅速「秒殺」。

為了領這頂「限量版」的冠軍帽，來自員林的張先生從清晨6點就來排隊，上午9時開始免費發放，250個號碼牌很快就被領光，順澤宮前再現久違的排隊人潮。

廟方說，他們總共製作2000頂， 10、11日每天只發500頂，早上9點先發放第一波，下午會發放第二波。

廟方指出，2021年舉行的東京奧運，王齊麟、李洋為台灣奪下手面羽球男雙金牌，時隔3年，兩人再度攜手在巴黎奧運稱霸，並打破魔咒，創下二連霸記錄，爭冠期間，不少台人幫忙集氣，曾一起獲選全國十大青年的消防科技研發技士宋明哲，在網路PO出有兩人簽名的「埔鹽順澤宮」冠軍帽祈福，最後果然順利奪金。

廟方指出，每個「奪冠」的背後絕非偶然或運氣，而是認真打拼與堅持的結果。因為相信，會帶來力量，當你有善願，天必從之。也強調，每一位選手，都是我們台灣的英雄，奪牌是每位選手的目標，但不以成敗論英雄，才是我們國人應有的態度，也感謝大家為台灣加油。

為了領奧運冠軍帽，順澤宮前再現排隊人龍。（民眾提供）

為了領奧運冠軍帽，順澤宮前再現排隊人龍。（民眾提供）

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