雨量超過百年防洪頻率 雲林4村落因這招沒淹水

水利署在雲林褒忠有才寮大排旁台糖的1100公頃農地推動在地滯洪，這次凱米颱風先把430萬噸雨水蓄留在農田，讓沿線4村落都沒有淹水。（水利署第五河川分署提供）

2024/08/10 13:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風降雨量在各地創下新紀錄，雲林褒忠24小時降雨量達500多毫米，超過百年防洪頻率，因水利署在1100公頃台糖農地做「在地滯洪」發揮功效，有才寮大排沿岸的4村落沒有發生淹水災情。雲林縣府水利處長許宏博說，面對極端氣候，水利工程再怎麼做也趕不上，建議在農牧區擴大推動在地滯洪。

水利署推動在地滯洪，2021以有才寮大排做為示範區，利用台糖1100公頃農地，以加高田埂、設置控制水門及整治排水溝等方式，將暴雨期間雨水先蓄存在農田，降低區排水位，減少村落淹水風險。

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根據水利署第五河川分署資料，凱米颱風期間當地雨量已超過百年頻率降雨量，過去只要大雨，有才寮大排沿線村落就傳淹水災害，這地滯洪發揮滯水功用，把約430萬噸雨水先蓄留在滯洪區內，不僅有才寮排水在有才村至出海口河段，均無發生排水路溢堤情形，且排水路沿岸的同安村、有才村、田洋村、龍岩村亦沒有發生淹水災情。

許宏博指出，凱米因強降雨許多農業區淹得很嚴重，因村莊散落在農牧用地上，地勢低窪，集水區的水都排到農田連同村莊一併淹，農田在水利是要滯洪的用處，現卻變成淹水助器。

許宏博說，極短氣候短時強降雨頻繁，農村淹水問題已存在多年，去年頒布的農田水利法有規範農田水利署也要配合逕流分攤的工作業務，水利署在有才寮大排的在地滯洪是有成效，建議中央可以在雲林農牧區擴大推行，例如以專案方式辦理，在易淹水地區提供農民在地滯洪補助費，在短時間可以多一個滯洪空間，且政府用較少的錢就可以解決解決當地的水利難題。

雲林縣長張麗善指出，針對區域排水鄰近農田把田埂加高提高蓄水，大雨時可以滯洪，防洪效果立竿見影，不過因田埂增高對農民會造成不便，希望中央能有對等補助提高農民意願。

水利署雲林有才寮大排在地滯洪示範區，在這次凱米颱風發揮功效，把雨水都先蓄留在農田，讓大排沿線4村落都沒有淹水。（水利署第五河川分署提供）

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