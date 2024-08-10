鷄籠中元祭 「鬼朋友」親子特展、「平安選物所」開張

謝源張大師帶領學生製作的米雕，很受小朋友歡迎。（記者盧賢秀攝）

2024/08/10 12:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕鷄籠中元祭今年邁入170年，除了祭典科儀之外，也推出多項藝術文創品，融合現代與傳統，即日起推出「鬼朋友度中元」，有1比1製作的水燈頭，5所學校學生共創的米雕，以可愛活潑方式讓親子認識中元祭。文化廣場也推出「平安選物所」，民眾參加打卡活動可獲得限量的「平安發摟米」，參加的民眾帶回一份平安與祝福。

鷄籠中元祭文化觀光局推出相關的活動，即日起至8月29日，在基隆美術館M樓推出「鬼朋友度中元」親子特展，將中元祭典重要場所科儀，用孩童的「鬼朋友」視角呈現，以可愛、活潑的方式讓親子認識中元祭。

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其中放水燈遊行代表各宗親會最重要的「水燈頭」， 以1比1的方式製作展示，還有普度的主角「米雕」，請米雕大師謝源張帶領5所學校學生共同創作了百件作品，在現場展示。

另外今天起至8月18日起在文化廣場設置「平安選物所」，展示基隆在地文創好物，參觀的民眾與選物所合照，再留言對選物所印象最深的好物，就可兌換限量「平安發摟米」，寓意平安與祝福隨行。

下週17日至18日，基隆市區將舉行「隆來JOIN平安」中元祭主題快閃活動，配合放水燈遊行及普度2日，國內知名品牌如霹靂布袋戲、在地咖啡品牌、台虎精釀、韓國商會、KIRIN Bar Beer、茶聚等將設立快閃店，以平安為概念結合品牌特色，並設計各種互動及趣味遊戲、製作平安令旗、小神衣及紋身貼紙等特色文創品，邀請市民朋友踴躍參與。

謝源張大師帶領學生製作的米雕，很受小朋友歡迎。（記者盧賢秀攝）

基隆表演藝術廳的「鬼朋友度中元」，以一比一製作水燈頭。（記者盧賢秀攝）

基隆選物所開張，展示在地文創好物，民眾打卡留言可獲「平安發摟米」，帶回平安與祝福。（記者盧賢秀攝）

基隆選物所開張，展示在地文創好物，民眾打卡留言可獲「平安發摟米」，帶回平安與祝福。（記者盧賢秀攝）

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